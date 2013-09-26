全球大型银行资本短少1150亿欧元 欧洲最严重

5月17日在罗马尼亚布加勒斯特拍到的一名男子在操作ATM的资料图片。 REUTERS/Bogdan Cristel

* 全球银行业者资本短少金额降830亿欧元--巴塞尔

* 欧盟银行业者资本短少700亿欧元，相当于整体的61%

* 银行业者正为达成巴塞尔资本目标做准备

* 大型银行业者对于新的杠杆比率规定准备较为不足

路透伦敦9月25日 - 全球大型银行业者需要增持1,150亿欧元(1,550亿美元)的资本，才能符合更为严格的规定。欧洲银行业者资本短少的数额占全球的逾六成，当地银行业者强化体质的脚步相对缓慢。

不过银行业者在提升资本方面已经有所进展，而去年下半年资本短少的数额下降了830亿欧元，因银行业者扩大保留盈余并筹措资本，不过欧洲改善的脚步并没有其他地区那么快。

全球监管机构所组成的巴塞尔委员会周三表示，大型国际性银行的资本短少数额的计算，是基于7%的最低核心资本水准，再加上针对这28家银行规定的资本附加费。该委员会是根据这些银行去年底的财报数字计算出如上结果。

新的资本规定要到2019年才会全面实施，而分析师多预期银行业者将会补上这些缺额，大多将会利用盈余来强化财务体质，而非通过发行更多股票。

但资本短口情况突显出，银行业者的权益资本状况在被金融危机摧毁五年之后，仍未恢复健康，同时也显示金融业的资本标准提升幅度之大。

资本短少的金额当中，约有700亿欧元是属于欧盟的银行业者，占全球短少数额的61%。据欧洲银行业管理局估计，欧盟银行业者去年下半年资本短少的金额缩减了290亿欧元。

各市场及监管机构均向银行业者施压，要求其提早行动以符合逐步实施的全球巴塞尔III协议，以化解对其振兴能力的疑虑，从而激励投资人买进其债券及股票。

巴塞尔III要求银行业者必须持有的资本水平，已较2007-09年金融危机之前提高约两倍。这场金融危机发生时，许多资本不足的银行被迫接受纳税人援助。

巴塞尔委员会表示，其采样的101家全球性银行去年分配前的税后获利达4,190亿欧元。

巴塞尔委员会规定，银行业者核心资本缓冲与风险加权资产之比不得低于7%。

**资本附加费**

根据即将施行的更加严格规定，银行业者也必须具备单独的现金及政府公债缓冲，也就是达到一定的流动性覆盖率，使银行在一个月未获得援助的情况下仍能承受市场冲击。

这项规定适用于所有银行，但对于那些被认定是具有系统重要性的大型全球性银行业者，如汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、及德意志银行(DBKGn.DE)等等，则有资本附加费的规定。

欧洲银行业管理局(EBA)表示，前42大银行持有的流动资产已超过须在2019年之前达到的水准。英国政府鼓励本国的大型银行将一部分超额流动性贷出，以支持经济复苏。

不过，EBA抽样统计的170家银行中，其余128家较小型、更针对境内的银行的流动性缺口总计达2,250亿欧元。

巴塞尔III规定的第三个重点为杠杆比率，要求银行业者持有的资本不得低于整体的非风险加权资产的3%。

EBA称，所调查的40家大型银行平均杠杆比率为2.9%，其中有17家未达到3%规定。该局称，这些未达到杠杆比率规定的银行的资本短缺金额合计达1,070亿欧元。

EBA及欧洲央行(ECB)将会在今年稍晚就欧盟各银行业者体质进行检查，预料将显示银行业者需要筹措多少资本。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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