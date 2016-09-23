全球投行上半年排名摩根大通再次居冠 前五大均来自美国

路透伦敦9月23日 - 周五出炉的新数据显示，今年上半年摩根大通(JPM.N)保住了其全球投资银行排名榜首的位置，在此同时由于德意志银行(DBKGn.DE)陷入麻烦，排名前五的都是美国的银行。

根据行业分析公司Coalition编制的数据，截至6月的六个月内，摩根大通来自交易、并购和其他投行活动的营收为125亿美元，较上年同期下降5.3%。

德意志银行已经警告称，可能需要进一步削减成本以扭转局势。此前该行第二季营收大幅下滑，因市场环境艰困且利率处于低位。德银排名从第三位滑落至第六位，美银美林(BAC.N)得以挤进前五。

数据显示，投行遭遇2008年金融危机以来最差上半年表现，排名前12位的投行营收同比下降15%。

摩根大通约有69亿美元营收是来自美国本土市场，其欧洲、中东、非洲业务(EMEA)营收达39亿美元，足以将德意志银行挤下EMEA区域的龙头宝座。

摩根大通在亚太地区上半年营收17亿美元，打败德意志银行，但相比德意志银行上年同期在该地区的营收20亿美元低15%。

以下为全球投行排名：

2016 (上半年) 2015 (上半年)

摩根大通 1 1

高盛 =2 2

花旗 =2 =3

美银美林 4 =5

摩根士丹利 5 =5

德意志银行 6 =3

巴克莱 7 8

瑞士信贷 8 7

瑞银集团 =9 9

汇丰 =9 -

法国巴黎银行 11 10

法国兴业银行 12

(完)