全球投行上半年排名摩根大通再次居冠 前五大均来自美国

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月23日 - 周五出炉的新数据显示，今年上半年摩根大通(JPM.N)保住了其全球投资银行排名榜首的位置，在此同时由于德意志银行(DBKGn.DE)陷入麻烦，排名前五的都是美国的银行。
根据行业分析公司Coalition编制的数据，截至6月的六个月内，摩根大通来自交易、并购和其他投行活动的营收为125亿美元，较上年同期下降5.3%。
德意志银行已经警告称，可能需要进一步削减成本以扭转局势。此前该行第二季营收大幅下滑，因市场环境艰困且利率处于低位。德银排名从第三位滑落至第六位，美银美林(BAC.N)得以挤进前五。
数据显示，投行遭遇2008年金融危机以来最差上半年表现，排名前12位的投行营收同比下降15%。
摩根大通约有69亿美元营收是来自美国本土市场，其欧洲、中东、非洲业务(EMEA)营收达39亿美元，足以将德意志银行挤下EMEA区域的龙头宝座。
摩根大通在亚太地区上半年营收17亿美元，打败德意志银行，但相比德意志银行上年同期在该地区的营收20亿美元低15%。
以下为全球投行排名：
2016 (上半年) 2015 (上半年)
摩根大通 1 1
高盛 =2 2
花旗 =2 =3
美银美林 4 =5
摩根士丹利 5 =5
德意志银行 6 =3
巴克莱 7 8
瑞士信贷 8 7
瑞银集团 =9 9
汇丰 =9 -
法国巴黎银行 11 10
法国兴业银行 12
(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫；审校 张明钧)
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