财政扩张在即 全球债券收益率料将开始上升--冈德拉克

路透东京9月14日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，全球债券收益率长期下滑的局面已经结束，随着货币刺激政策的作用已达极限，投资者正在密切关注世界主要经济体可能出现一轮财政扩张。

他在东京出席瑞穗金融集团841l.T举办的一个投资会议上还表示，日本的负利率政策尝试告诉全世界：这项政策不起作用。

“在投资领域35年的经验告诉我，当人们说某件事绝不会发生的时候，也就意味着，这件事即将发生，”他的话挑战了很多投资者的信条：利率绝对不会上升，因为全球经济成长迟滞。

“如果仔细观察，就会发现利率已经悄然开始上升了。”

冈德拉克表示，欧洲央行与日本央行所采行的负利率，已经达不到决策者希望对投资人造成的效果，这一点已显而易见。

“日本利率降至负值后，日圆一路升值。日股日经指数.N225没有太大变动，经济也不见改善，”冈德拉克表示，他指出欧洲也是相同情况，负利率并未刺激消费，反而促使存款增加。

冈德拉克表示，自日本央行将利率调降为负值后，日本银行股表现便逊于大盘，因为投资者认为若长年实施负利率，银行业将无法生存。他表示，破坏金融系统并非刺激经济之道。

“我认为随着市场的一再验证，央行官员将认识到这样的事实，并将放弃负利率，支持另一种刺激形式--财政刺激，也就是一些人所称的直升机撒钱。我认为这终究会发生。”

冈德拉克表示，自6月以来，财政刺激的可能性一直在默默推升通胀预期，因为投资者开始感觉到通胀将在未来几年出现。“这对债券相当不利。如果你持有债券，那么财政刺激并非利多因素。”(完)