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国际财经 | 2016年 11月 4日 星期五 09:23 BJT

全球负收益公债降至10.4万亿美元 为5月底以来最低--惠誉

路透纽约11月3日 - 信用评级机构惠誉周四称，截至11月1日，全球范围内的负收益公债下降到了10.4万亿(兆)美元，为5月底以来的最低水平，这是欧元区公债收益率升高以及美元走强的结果。

据惠誉，截至9月12日的负收益公债为10.9万亿美元，6月底时创出约11.7万亿美元的近期最高水平。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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