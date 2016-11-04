全球负收益公债降至10.4万亿美元 为5月底以来最低--惠誉

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月3日 - 信用评级机构惠誉周四称，截至11月1日，全球范围内的负收益公债下降到了10.4万亿(兆)美元，为5月底以来的最低水平，这是欧元区公债收益率升高以及美元走强的结果。
据惠誉，截至9月12日的负收益公债为10.9万亿美元，6月底时创出约11.7万亿美元的近期最高水平。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。