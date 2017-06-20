分析：债市平稳驶出几十年牛市 避开了恐慌

路透伦敦6月19日 - 全球债券收益率30年来的下滑态势大概一年前就已调转方向，但现在薪资增长和通胀仍持续低迷，央行也在紧缩问题上犹豫不决，意味着超低借款成本即使上升，也远远不如很多人之前所担心的那样快。

欧洲、日本和美国的公债收益率均脱离一年前触及的纪录低位，因对通缩的担心减弱，全球经济扩张也有所加速。比如，欧元区录得10年最快经济增幅。

但由于缺少持续的消费者、薪资或大宗商品价格压力，意谓着较长期而言并没有强力紧缩货币政策的迫切性，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周采取了2017年的第二次升息举措。

这就使长债市场重新回到了舒适区，尽管去年这个时候的超低收益率水平再也见不到了。

“漫长的债市牛市已经结束，但这并不一定意味着我们直接蹦到了漫长的熊市，”BlueBay资产管理公司投资组合经理Mark Dowding表示。

美国10年期公债收益率几乎悉数回吐特朗普去年11月胜选后录得的巨大涨幅；当时公债收益率大涨是因为特朗普承诺扩大支出，可望拉抬美国经济成长及通胀。

德国10年期公债较2016年7月初所创低位高约50个基点，但今年一直陷于30-40个基点的窄幅区间波动。

其中一个原因是退休及保险基金对债券持续不断的需求，他们青睐固定收益投资以更好地匹配负债，而且随着人口老化迈向退休，他们还需要将投资组合“去风险化”。 摩根大通的数据显示，过去八年债券占G4(欧元区、英国、日本和美国)养老基金和保险公司资产的45-50%，说明它们对价格变动的敏感性相对较低。

再加上央行持仓，据民间估计这种“粘性资金”在全球债券投资中至少占50%。

甚至路透访问的一些投机性更强的基金，也没有迹象要放弃债券--它历来被看做是存放财富的可靠所在。

调查显示，过去一年，资产管理公司及民间财富基金等全球投资者对固定收益资产的配置基本稳定在39-41%。

**重新考虑**

过去几个月似乎让债市投资者安心，即便未来几年收益率趋向上升，但最后不会像之前看起来那么糟，而且可能要过更长时间才会到那个水平。 市场中可以让人窥破真相的信号是收益率曲线的趋平，即短期收益率上升的同时长期可比债券的收益率下降。

将目前的美国货币政策收紧过程与以前的政策周期相比较，可以说明投资者为什么可以得出这样的结论。

美联储上一次开始连续升息是在10年前，当时用了两年时间，将利率从1%提高至5%以上，期间在连续17次会议上作出升息决定。

而在当前周期，1个百分点的升息花了18个月时间。

决策者估计利率将于2019年底或2020年初在3%左右触顶。而货币市场目前所反映的预期认为，到那时候利率不会超过2%。

投资者还看到其他主要央行也变得更加谨慎。英国央行是可能的例外，该央行正在竭力应对英国退欧引发的通胀压力。

欧洲央行本月下调了通胀预期，并称未讨论缩减其货币刺激，这浇灭了有关经济增长加快及政治风险下降或为欧洲央行收紧政策铺平道路的传闻。

日本央行上周排除了提前退出其刺激措施的可能性。

“有许多理由能说明，为何在当前增长/通胀路径和结构性压力之下，收益率在一段时间内仍将保持低迷，”Aviva Investors的利率负责人Charles Diebel说。

“这并不意味着收益率上升不会到来，而是说明退出应急举措是一个缓慢且艰难的进程。”(完)