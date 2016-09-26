投资焦点：收益率曲线趋陡 但新兴市场应对准备比2013年更充分

路透伦敦9月23日 - 美国、日本和德国长期借贷成本飙升，让人想起2013年新兴市场的“削减恐慌(taper tantrum)”，不过如今新兴市场已不像当时那么脆弱。

G3国家两年期和10年期公债利差本月稍早大幅扩大，日本该利差扩大至七个月最阔，因迹象显示各国央行越来越不愿扩大已实施数年的非常规刺激政策。

9月5-15日，美国两年期和10年期公债利差扩大约20个基点，10年期德国公债收益率自6月来首次升至正值。

收益率曲线趋陡走势大多有所缓和。美国升息料缓慢且循序渐进；而日本承诺使10年期公债收益率维持在目前近零水准附近，以使收益率曲线陡峭，目前为止并未引起市场担忧。

但随着外界普遍认为各国央行濒临负利率及印钞的极限，部份人士将此与2013年5月相提并论，当时美联储暗示将结束印钞计划，引发庞大的卖压涌现，亦即所谓的“削减恐慌”。

在接下来几个月当中，美国收益率曲线陡化逾100个基点，导致资金撤离新兴市场，差点引发极为仰赖外资、即所谓的“脆弱五国”爆发危机。

传统说来，收益率曲线更加陡峭普遍被视为是件好事。不仅是经济成长好转及通胀预期上升的迹象，亦嘉惠银行、退休基金及保险业者。当长期收益率偏低时，保险业者难以向保户支付费用。

但对发展中国家而言，其所带来的后果通常是负面的。美国收益率上扬可能排挤流入高风险资产的资金，倘若投资人对美国或全球经济复苏缺乏信心的话更是如此。

“我们所见到的是...政策而非成长所引发的收益率曲线陡化。这对风险性资产通常会更具杀伤力，”高盛新兴市场首席总经策略师Kamakshya Trivedi指出。

本月新兴市场的反应已反映出那样的不安情绪：美元计价主权公债对美债的平均收益率溢价在一周内上升20个基点，新兴市场股市则下跌5%。

比起美债，日债与德债与新兴市场的连动则较不明显，但外界普遍认为，这两国公债的收益率上升的效应已经溢入美债市场。

**较不易受冲击**

然而，许多投资者与分析师认为，不太可能出现“减码恐慌”(taper tantrum)式的杀盘。

外界认为，收益率曲线不太可能陡升，同时新兴市场的外部融资需求业已下降，国际收支逆差已较2013年大幅收窄。

新兴货币从那时候开始走贬，经通胀调整的利率上升，通胀放缓。

据高盛的Trivedi估计，因此，本币的五年期公债收益率相对于发达市场公债收益率走势连动的敏感程度，从2013年起已经减半。他对客户表示，发达国家收益率每上升一个百分点，新兴市场的收益率可能只会上升逾一个百分点。

“新兴市场收益率确实会随发达市场收益率的变动做出反应，但反应程度应没有2013年时那么大，这和新兴市场基本面改善有关。Trivedi补充道。”

最后，债券收益率曲线陡化对银行有利--银行是资本流至发展中市场的主要渠道--因提供了较高利息收入的前景。

“发达市场银行恢复元气降低了有关流至新兴市场资金可能中断的忧虑，并对新兴市场表现构成支撑。”法国巴黎银行写道。

**反应各异**

但市场各个部分对收益率曲线趋陡的反应各异。

瑞银财富管理新兴市场资产配置主管Michael Bolliger指出，现在既然新兴市场的经济增长及企业获利在复苏，股票就没有那么不堪一击。

如果政府到期债务展期或发行新债的成本增加，美元主权债可能受到冲击，这些债券的期限通常集中在7至10年，并以10年期美债作为参考。

投资者认为，4-5年期的美元和本币公司债可更好地抵御美国长债收益率的飙升。收益率也至关重要，较美国公债收益率平均溢价500个基点的垃圾级主权债，可能比收益率溢价在200个基点的高评级债券表现更好。

“当曲线变陡时，你希望做本地债券和高收益(债券)，而不是投资级的美元债券，因为在那里你没法防范较高的美国收益率，”美银美林EEMEA交叉资产策略主管David Hauner说。

瑞银财富管理的Bolliger看好低评级的短期美元债，此类债券与美国公债收益率相比，有很不错的收益率溢价。

“利差在300个基点左右时，评级较低的债券是不错的套利途径，也是防范美国收益率上升的好办法，”他补充说。(完)