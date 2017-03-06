全球债券收益率超低是过度高估了未来增长和通胀的疲软程度--BIS

路透伦敦3月3日 - 国际清算银行(BIS)周五称，债券收益率(殖利率)超低，是外界对未来增长和通胀疲软程度过度高估的一个指标，BIS告诫称在这种环境下，各国央行在放松政策之前应三思而行，以防债券收益率被进一步拉低。

经济惯例中一般认为，收益率长期下降及偏低显示出投资者预期经济增长及通胀将较低，认为央行会通过政策试图扭转这一局面。

BIS研究主管申铉松认为，收益率受到压抑更多地是因为养老金和保险基金等长线和避险投资者的需求持续不断。

当前世界各地的通胀率和债券收益率都在自历史低点回升。长期徘徊在零附近乃至零之下的欧元区通胀率，如今已创下四年最高水平。

“做为预示未来的讯号，长天期收益率的作用可能被高估，特别是在利率周期当中的转折点，届时这类指引将最受看重，”申铉松周五在纽约举行的美国货币政策论坛演讲时表示。

“若货币政策以进一步放宽，来回应市场暗示的通胀率下滑，将导致长线投资者追逐收益率所引发的反馈回路更加严重，”他指出。

即便收益率处于极低水准，这些投资者仍持续敲进债券，因为他们需要稳定的现金流以匹配其长期负债。申铉松表示，收益率愈低，他们被迫买进更长天期债券的压力就愈大。

决策官员在决定政策时应将此纳入考量，且留意进一步降息可能导致收益率及利率更低的“恶性循环。”(完)