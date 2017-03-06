全球债券收益率超低是过度高估了未来增长和通胀的疲软程度--BIS

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月3日 - 国际清算银行(BIS)周五称，债券收益率(殖利率)超低，是外界对未来增长和通胀疲软程度过度高估的一个指标，BIS告诫称在这种环境下，各国央行在放松政策之前应三思而行，以防债券收益率被进一步拉低。
经济惯例中一般认为，收益率长期下降及偏低显示出投资者预期经济增长及通胀将较低，认为央行会通过政策试图扭转这一局面。
BIS研究主管申铉松认为，收益率受到压抑更多地是因为养老金和保险基金等长线和避险投资者的需求持续不断。
当前世界各地的通胀率和债券收益率都在自历史低点回升。长期徘徊在零附近乃至零之下的欧元区通胀率，如今已创下四年最高水平。
“做为预示未来的讯号，长天期收益率的作用可能被高估，特别是在利率周期当中的转折点，届时这类指引将最受看重，”申铉松周五在纽约举行的美国货币政策论坛演讲时表示。
“若货币政策以进一步放宽，来回应市场暗示的通胀率下滑，将导致长线投资者追逐收益率所引发的反馈回路更加严重，”他指出。
即便收益率处于极低水准，这些投资者仍持续敲进债券，因为他们需要稳定的现金流以匹配其长期负债。申铉松表示，收益率愈低，他们被迫买进更长天期债券的压力就愈大。
决策官员在决定政策时应将此纳入考量，且留意进一步降息可能导致收益率及利率更低的“恶性循环。”(完)
(编译 孙国玉/龚芳; 审校 李婷仪/张荻)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”