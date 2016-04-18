投资焦点：央行直升机撒钱对刺激通胀可能不管用 但可能抬高股市

图为英国伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦4月15日 - 直升飞机撒钱，即给民众派发现金，希望他们进行消费，是央行刺激经济增长和避免通缩的终极武器。但问题在于，这个措施可能不管用。

本周国际货币基金组织(IMF)在华盛顿召开春季会议，这个想法可能充斥在华盛顿的各个会议室、酒吧和酒店。对其他刺激措施未收到很大效果的不满情绪在上升。

理论上讲，直升飞机撒钱可能对股市利好，对债市利空，因为长期收益率随着通胀率预期急剧上升。全球最大债券基金管理公司之一的太平洋投资管理公司(PIMCO)一直在警告决策者切勿采取这个措施。

不过，金融危机之后当局的每个货币政策举动都被警告过，从“量化宽松”购债，到降息到零以下的负利率，不一而足。

这些措施支撑了全球金融体系，刺激股价上涨。对于债市也是如此，根据摩根大通，当前大约7万亿(兆)美元的公债收益率(殖利率)为负。

通胀率已经跌至纪录低点，在许多发达经济体甚至为负值--自2008年以来的八年，全球通胀平均年增率较危机之前的八年低出1.5个百分点左右。

“直升机撒钱”能否扭转局面？

“如果到了直升机撒钱的地步...你可能就会想持有德国公债这样的无风险资产以保护资本，因为届时你会坚信央行已无法刺激通胀，”骏利资产管理集团的投资组合经理Ryan Myerberg表示。

Lombard Odier的私人客户固定收益主管Manuel Streiff认同这种看法。

“令人奇怪的是，收益率下降趋势没有任何放缓迹象，就好像零名义底限其实不存在一样，”Streiff表示，“他们原来越极端，现在就需要变得更极端，才能产生同样的影响和争取更多时间。”

**激进的选项**

直升机撒钱是美国经济学家弗里德曼设想的一种政策宽松形式。关键是这种做法以货币供应量永久增加为资金来源，而不是通过发行公债来暂时获得资金支持。公债最终是需要偿付的。

直升机撒钱可以采取多种方式：量化宽松加上财政扩张；向政策直接转移现金；最激进的方式是，通过支票、银行转账或政府退休金支付，直接向家庭派发现金。

根据普遍看法，直升机撒钱可能首先在欧元区或日本实施。欧元区与日本近年来都采取了超级宽松的货币政策，刺激计划规模分别高达数万亿欧元与日圆。

在欧元区，如果直接对政府提供融资，将违反欧洲央行规则。但许多人相信，作为最后手段，欧洲央行可能直接向欧元区公民发放现金。

德拉吉上月称“直升机撒钱”想法是“非常有趣”的概念，这在德国引爆抗议声浪。之后欧洲央行主要官员表示，该想法不在考虑范围内。

**债务负担构成限制**

从日本的经历来看，央行祭出大规模货币刺激并不一定会推高通胀或通胀预期、消费者或企业需求、最终也不一定会刺激整体经济增长，这就是所谓的“流动性陷阱”。

日本央行20多年来一直在对抗通缩，1995年首次降息至当时的纪录低位0.5%。此后利率基本没有上调，目前央行又采取了负利率政策。

日本债务状况也反映了全球趋势。该国未偿债务与国内生产总值(GDP)之比已升至约250%，为全球最高。

全球债务规模如此庞大，可能会限制直升机撒钱对刺激增长和通胀的作用。人们或许会选择削减债务，而不是把这些钱用于支出。

不过，如果决策者认为经济增长过于疲弱、通缩依然是个威胁的话，无法取得预期效果的风险或许并不会阻止直升机起飞。

“无疑，未来五年这个手段很有可能会被采用，”Insight Investment资深资产组合经理Gareth Colesmith称。

“象量化宽松和负利率这样的举措，没有人会在它们推出前的12个月就预料到。”(完)