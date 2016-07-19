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债券 | 2016年 7月 20日 星期三 04:18 BJT

美国债市：公债价格上扬，因风险意愿跟随股市和油价下滑

* 10年期美债收益率可能跌至1.15-1.10%区间－法兴

* 美国公布强劲房屋开工数据后，公债收益率一度小涨

路透纽约7月19日 - 美国公债价格周二上扬，因股市下滑、油价走软以及德国消费者信心疲弱压制风险意愿。

美国10年期和30年期公债收益率下滑，之前连升三日，而短债收益率表现不一。

分析师表示，土耳其军事政变失败，但其后果，包括在军队和司法系统中抓捕了数千人及其对全球整体信心的影响，促使投资人出脱风险仓位，转投避险资产。

“昨日市场对土耳其局势的紧张情绪缓和，所以债市出现一些抛售，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。

他还表示，投资人意识到在全球经济和政治局势方面仍有许多不确定性，这些忧虑促使投资人回到公债市场，包括美债。

美股周二多数下滑，符合全球股市整体疲弱的态势。全球公债收益率总体而言也走软，德国10年期公债收益率 报负0.090%。

在美国公布数据显示，6月房屋开工升幅低于预期，建筑许可增加1.5%后，美债收益率一度小涨。

“自6月非农就业报告以来，美国数据一直都优于预期，因此美债收益率小幅上涨，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示。

“但对美国公债势不可挡的需求肯定会拖累收益率进一步下滑，”他指出。

分析师称，鉴于日本和德国等主要经济体公债收益率处于负值，对几乎所有的美债标售以及二级市场的需求都很强劲。

法国兴业银行在近期研究报告中表示，因投资人对美债的需求稳健，预计美国10年期公债收益率将降至1.15-1.10%区间。

FTN的Vogel表示，一旦8月份美国公司债供应涌入市场，以及全球或美国经济遭遇意外打击，预计10年期美债收益率可能跌至1.25%。

尾盘，指标10年期美债 升8/32，收益率报1.557%，低于周一尾盘的1.587%。

美国30年期公债 升19/32，收益率报2.2746%，周一尾盘报2.302%。

美国两年期公债 变动不大，收益率报0.693%，而五年期公债升3/32，收益率报1.11%。

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-222/256 0.6938 0.004

五年期公债 100-14/256 1.1136 -0.016

10年期公债 100-156/256 1.5578 -0.029

30年期公债 104-224/256 2.2739 -0.028(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)

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