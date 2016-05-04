全球债市：负收益率债券数额接近10万亿美元，日本位居首位--惠誉

路透纽约5月4日 - 惠誉评级周三称，截止4月25日，全球收益率(殖利率)为负的公债数量为9.9万亿(兆)美元，其中日本占三分之二，欧洲占三分之一。

其中，6.8万亿美元为长期公债，3.1万亿美元为期限较短公债。

央行在2008-2009金融危机后采取大规模购债计划等非常规措施以前，负收益率几乎不存在。

惠誉的报告称，由于日本央行和欧洲央行采取的非常规措施，导致大量公债收益率为负，加大了银行、保险公司、货币市场共同基金和其他投资者工作的难度。

惠誉称，由于海外的这些负收益率债券不能带来收入，投资者将寻找其他回报为正的资产。

据惠誉称，投资者追求高收益的结果是承受更多风险，而且对美国高收益的公债需求上升。

“对更高回报的追求可能导致银行、保险公司、货币基金和其他投资者延长债券期限或降低投资组合的平均信贷质量，从而推升全球金融体系风险，”惠誉在声明中称。

近10万亿美元的日本和欧洲负收益债券每年的收益为负24个基点，或减损240亿美元。

以2011年债券收益率水平来计算，这些债券可以带来1.23%的收益或1,220亿美元。

惠誉称，以2006年的收益率水平计算，则收益率为1.83%或收益1,800亿美元。

对高收益美国公债的需求“或令长期收益率保持低位，可能使美联储今年晚些时候的升息努力遇阻，”惠誉称。(完)