图表新闻：跟债券负收益率时代说再见

路透伦敦11月30日 - 由于经济数据表现强劲和美国总统当选人特朗普的政策主张，引发人们重新评估未来通胀前景，全球借款成本因此大涨。这也带来一个问题，那就是超低债券收益率(殖利率)时代是否已经到达转折点。

11月，美国10年期公债收益率 有望录得2009年12月来最大月度升幅。可比德债收益率 已经从英国意外公投脱欧后触及的纪录低位负0.20%上涨约40个基点。

在这种背景下，全球收益率仍低于零的公债规模最近几个月稳步下滑，从今年稍早的逾13万亿(兆)美元降至仅略高于10万亿美元。

金融市场交易也反映出，市场愈发认为超宽松货币政策将缩减，同时通胀预期接近数月高位。

这六个图表显示，债券收益率为负的时代可能接近结束：tmsnrt.rs/2fPTds0

(完)