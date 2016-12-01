图表新闻：跟债券负收益率时代说再见

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦11月30日 - 由于经济数据表现强劲和美国总统当选人特朗普的政策主张，引发人们重新评估未来通胀前景，全球借款成本因此大涨。这也带来一个问题，那就是超低债券收益率(殖利率)时代是否已经到达转折点。
11月，美国10年期公债收益率 有望录得2009年12月来最大月度升幅。可比德债收益率 已经从英国意外公投脱欧后触及的纪录低位负0.20%上涨约40个基点。
在这种背景下，全球收益率仍低于零的公债规模最近几个月稳步下滑，从今年稍早的逾13万亿(兆)美元降至仅略高于10万亿美元。
金融市场交易也反映出，市场愈发认为超宽松货币政策将缩减，同时通胀预期接近数月高位。
这六个图表显示，债券收益率为负的时代可能接近结束：tmsnrt.rs/2fPTds0
(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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