国际油价从今年高位回落 布兰特原油本周劲升9.6%

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透纽约4月17日 - 原油期货周五从今年高位回落，盘中交投震荡，但布兰特原油本周劲升9.6%，为逾五年来最大周度涨幅，因中东动荡和美国减产的迹象提振油价。
美国原油合约也从今年高位回落，但本周上涨7.9%，为2011年2月25日该周上涨13.5%以来的最大周度涨幅，本周美国原油连续第五周攀升。
6月布兰特原油下跌0.53美元，收报每桶63.45美元，日内交投区间为62.95-64.50美元，周四触及今年高位64.95美元。
布兰特原油连续第二周上涨，过去五周中第四周上涨，本周升幅是2009年10月16日该周来最大，当时录得9.9%的周度涨幅。
5月美国原油收低0.97美元，报每桶55.74美元。周四触及今年高位57.42美元。该合约将在周二到期。
也门暴力冲突不断升级，引发油价周四大涨，周五在保卫也门Masila油田的部队撤离该油田。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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