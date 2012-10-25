全球资金流重燃中国热 港元强势迫港府频频干预

* 全球资金重燃中国热,港元需求强

* 港府三年来重启干预,一周四度进场

* 热钱能延续多久,尚待观察

* 美元兑港元远汇折价有所缩小

记者 李珊珊

路透香港10月25日电---香港政府一周来四度出手干预港元兑美元强势,令向来平淡无波的港元陡然成为焦点.尽管市场对於这股资金来源众说纷纭,但多数均认同短期港元升值压力或将持续.这股热钱会否像2009年美国首次量化宽松(QE)时延续较长时间,还需观察11月中国十八大会议以及美国大选等结果.

港元连续数日在强方兑换保证水平7.75港元盘旋,触动金管局上周五来数度进场买美元、卖港元.市场人士大多认为,主要是市场对於中国经济前景悲观气氛转向,"中国热"重燃吸引寻求较高收益的资金流入新兴市场,特别是面向中国的香港.但也有分析师指出,近两个月筹资活动盛行,港元需求增强,也推了汇价一把.

"在7.75-7.76港元之间进来的资金很多,资金进来亚洲市场,这是个趋势,"时富金融执行董事郑文彬说,"这个主要是寻求回报率的资金,进行资产重估,房地产市场流动性没有股票好,比较起来,股市估值也偏低.资金主要应是进入股票市场."

大和资本市场高级经济师赖志文则指出,"9月、10月差不多有1,000亿港元的筹资活动,港元在7.755已有一段时间,这个市场流动性很小、很薄,不用花很多功夫,就可以trigger intervention(触发干预)."

在沉寂一段时间後,香港首次公开发行市场(IPO)再有新血注入,复星医药(2196.HK)(600196.SS)约46亿港元的H股招股正在进行,预计10月挂牌.另外,香港企业对於美元债券发行亦颇为热衷.

由於港元兑美元数度触及7.75港元的强方兑换保证水平,金管局按照联系汇率制度,於上周六起数度进场买美元、卖港元,共释出144亿港元(相当於18.5亿美元),令香港银行体系总结余上升至1,630亿港元.这也是金管局2009年12月後重启干预.

金管局发言人在新闻稿中说,"自美联储局推出第三轮量化宽松政策以来,港元需求有所增加.区内其他货币亦出现类似情况.我们预计资金净流入港元的情况将会持续一段时间."

本地时间上午10:26时,港元兑美元报7.7504,仍距离强方兑换保证水平7.75不远.

**美元兑港元远汇折价缩小**

尽管金管局新一轮注资後,现汇港元仍徘徊在强方兑换保证水平,但美元兑港元远汇折价幅度明显缩小.市场人士指出,这反映出对於港元持续冲撞7.75关卡的预期有所降温.

"看到新加坡有些资金在7.75附近空头回补(美元兑港元部位),"一香港外资银行交易员说.他预期,港元会停留在7.75附近一阵子,短期波动区间在7.7500-7.7510.

本地时间上午时,一年期美元兑港元远汇报-73/-57;稍早买方报价一度达到负-110点子,折价幅度为今年6月中以来最深,相当於预估一年後港元汇率在7.7396港元.

根据金管局资料,在美国首轮QE後,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

大和资本市场的赖志文表示,比起2008、2009年美国首次量化宽松(QE),目前金管局注资的规模并不大,在基本面没有太大的改善前,预料金管局需要干预的时间不会太久.

香港财经事务及库务局局长陈家强称,金管局多次入市干预港汇,反映出货币管理机制运作正常,暂时未能判断是否有大量热钱流入香港市场.

**中国热重燃,股市受益**

愈来愈多迹象显示中国经济可能已经触底,让全球资金重燃"中国热",流往具有收益率较高以及可望因中国概念而受惠的亚洲市场.

稍早汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处於荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期後,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.

渣打银行亚洲高级经济师刘健恒指出,"美国大选、中国硬着陆的风险减少,随着在岸人民币贬值预期消退,也会帮助资金转往香港投资,不只是香港,整个regional(区域)都有这样的情况."

不过,他指出,这波由投资信心改善的资金转向能持续多久,尚待观察.

"宏观数据这个月好,下个月不见得会持续,11月还有美国大选,欧洲情况也没有完全稳定,短期有多一点资金流入,中期还要更多的数据证明经济已经稳定好转."他说.

分析师还指出,美国实施第三轮量化宽松(QE3)後,香港政府已提前防范房市泡沬化的风险,预料热钱或可支撑房市不坠,但进一步飙升的机会较小,反而是香港股市较有机会受惠.

"香港政府在房地产市场上已经有比较多的措施,反而是股市,大多的负面因素已经都反应进去,你看最近股市的成交量都比较提高,就是一个现象."时富金融的郑文彬说.

香港股市继昨日写下年内高位後,恒生指数.HSI今早继续冲高後转为小跌.港股上周四出现近约700亿港元的成交量.VM.HK,是逾一个多月来最高量.受到预期成交量上升,港交所(0388.HK)股价也相对强劲,自上周四以来短短几日涨幅已近8%

**银行流动性增,引发通胀忧虑**

随着金管局重启干预,港元联系制度再度成为话题,包括在利率已低无可低的此时,机制是否能奏效,以及一旦金管局持续性干预港元强势,放出大量流动性,可能会让香港这个高度依赖进口的弹丸之地,承受通胀以及资产泡沬之痛.

"短期来说,用低利率减少资金流入,效果不是很快可以看到,但中期角度来看,随着香港利率周期跟随美国,利差因素,中期还是有影响力,"渣打银行刘健恒说,"这个情况也不是香港第一次见到,2008/09年银行体系结余上升得蛮快...现在看起来干预的规模不是特别大,还要再看一段时间."

他预期,只要明年房市是较有秩序的上升,且食品价格未大幅变动,明年香港通胀率将在4.5%,"还可以接受."港府稍早表示,今年CPI预估在4.3%.

欲浏览2008年金融风暴後金管局入市注资、银行体系总结余以及隔夜拆息变化,请点选(here)

在金管局干预後,目前港元隔夜钱息报0.09857%,上周五在0.12929%.

金管局称,由於短期港元银行同业拆息接近零,因此银行体系总结余的进一步增加对银行同业拆息应不会有实质影响.

时富金融的郑文彬也指出,目前金融市场尚多不确定因素,金管局没有必要在目前改动联系汇率制度.一旦干预时间较长,造成银行体系流动性增加,金管局仍可透过回收流动性等方式降低流动性过剩的压力.

"金管局可以作一些优化措施,譬如发行外汇基金票据,像回购一样,回收流动性,或是对银行信贷再作一些管制,"郑文彬说,"现在改变联系汇率制度风险太高了."

香港於1983年将汇率由自由浮动改采与美元挂勾,参考汇价为一美元兑7.80港元,并在2005年将参考价格订於7.75-7.85.一旦港元触及7.75港元的强方兑换保证,金管局会於持牌银行买进美元、释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对於港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方兑换保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

--审校 林高丽

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