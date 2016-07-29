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中国财经 | 2016年 7月 29日 星期五 10:31 BJT

全球资金本周续流入中国股票基金 至周三达1.1亿美元--中金

7月29日 - 路透香港7月29日 - 中国投行--中金公司周五发布报告称，根据EPFR最新公布的本周资金流向数据，全球资金继续流入中国股票型基金（A、H和红筹），截止周三流入的规模为1.1亿美元。

但香港股票型基金转为出现资金流出，流出规模为3,999万美元，因此中国/香港股票型基金合计流入规模为7,239万美元。

另一方面，截至本周四，离岸上市追踪A股市场的ETF基金继续出现资金流出，流出规模为5,881万美元。

报告称，从资产类别来看，全球股票型基金继续出现资金流出，而债券型基金继续出现资金流入。具体来看，股票型基金中，美国、发达欧洲和日本均继续出现资金流出但流出规模均有所缩小，而新兴市场股市继续出现资金流入。

债券型基金中，资金全面流入美国、发达欧洲、日本和新兴市场，其中新兴市场7月以来连续四周出现大规模资金流入，累计流入138亿美元。(完)

(整理 路透中文部)

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