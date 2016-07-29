全球资金本周续流入中国股票基金 至周三达1.1亿美元--中金

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
7月29日 - 路透香港7月29日 - 中国投行--中金公司周五发布报告称，根据EPFR最新公布的本周资金流向数据，全球资金继续流入中国股票型基金（A、H和红筹），截止周三流入的规模为1.1亿美元。
但香港股票型基金转为出现资金流出，流出规模为3,999万美元，因此中国/香港股票型基金合计流入规模为7,239万美元。
另一方面，截至本周四，离岸上市追踪A股市场的ETF基金继续出现资金流出，流出规模为5,881万美元。
报告称，从资产类别来看，全球股票型基金继续出现资金流出，而债券型基金继续出现资金流入。具体来看，股票型基金中，美国、发达欧洲和日本均继续出现资金流出但流出规模均有所缩小，而新兴市场股市继续出现资金流入。
债券型基金中，资金全面流入美国、发达欧洲、日本和新兴市场，其中新兴市场7月以来连续四周出现大规模资金流入，累计流入138亿美元。(完)
(整理 路透中文部)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。