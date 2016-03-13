印度央行总裁拉詹希望制定全球性的央行行为准则

路透新德里/孟买3月12日 - 印度央行总裁拉詹周六呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。

拉詹建议应该让一批学者去测度和分析央行货币政策的“溢出效应”，并指明应该使用政策和避免哪些政策。他还建议采用交通信号灯系统，把央行的政策分成红、黄、绿几个等级。

这一监控制度可以按照布雷顿森林货币协定的精神，通过一个国际协议来实施，或者通过国际货币基金组织(IMF)来实行。

拉詹的讲话是在新德里举行的为期三天的IMF活动的重头戏。IMF总裁拉加德和印度总理莫迪出席了此次会议，会议主要讨论全球经济方面的担忧。

周六的讲话也是拉詹就部分央行的宽松政策做出的最全面评论。外界广泛认为拉詹预测到了始于2007年的全球金融危机。

拉詹还呼吁IMF发挥领导作用，确保成员国采取的政策不会造成“损害邻国”的后果。拉詹曾担任IMF首席经济学家，印度当地媒体猜测他有望接替拉加德出任IMF总裁。

“我们需要制定新的游戏规则，并由多边组织公正地推行，以确保各国都恪守国际责任，”他说。

**拉詹的政策看法**

拉詹对发达经济体近年来采取的刺激举措持强烈的批评看法。他在周六警告称，这样的政策会引发民众恐慌，令其担心“灾难即将发生”，并增加储蓄而非消费，由此抹去了刺激政策带来的任何好处。

拉詹已表示，印度不会跟随其他国家令本币贬值的做法。这一观点周六也得到了印度总理莫迪的赞同。

市场预期印度央行下个月将再次降息25个基点，此前印度政府坚持4月开始年度的财政赤字目标。

拉詹周六称赞这一承诺，不过他不愿就此举是否会影响央行货币政策立场置评。(完)