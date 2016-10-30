一周焦点：多家主要央行陆续开会 市场将开始为美联储升息热身

路透伦敦10月28日 - 下周全球有数家主要央行将举行会议，但只有美国联邦储备委员会(美联储/FED)将让众所期待的升息启动倒数计时。美联储升息是今年美国总统大选之外的第二个重头戏。

美联储主席叶伦和其余美联储决策者似乎把2016年的升息机会留到12月会议，几乎没有人预期央行会在11月8日大选前一周升息。

如果美联储真的在12月升息，一如金融市场和路透调查分析师中大多数人目前的预期，那么这将和上次升息整整相距一年，较美联储当时所预期的升息次数少了三次。

除非美国大选结果出人意外，否则的话，大家期盼已久的升息已是万事俱备。几乎所有民调都显示，民主党总统候选人希拉里克林顿领先共和党候选人特朗普几个百分点。

第三季美国经济环比年率回升至成长2.9%，为预估值区间的最高端，主要拜库存投资和出口反弹所赐。

重要的是，刚刚冒头的通胀压力迹象令全球公债市场发生震荡，表明几乎没人继续认为美联储将再次推迟升息。

联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上已有三位成员投票赞成升息，这次在声明中料将清楚表明有注意到这些细微的进展。

“与去年12月相比，市场对今年12月升息的预期更加高涨，因此美联储在这次会议上传递的政策意向信号，不用和2015年10月的政策声明中一样明确，”摩根士丹利分析师表示。

“尽管如此，我们预期声明措辞的一个简单调整，就会向市场释出明确的讯息，即除非有任何预料之外的阻碍，否则美联储12月将会升息。”

未来一周美国将公布数个重要的经济数据，应该会支持升息看法。美国制造业增长料将持坚，而原本就已经强劲扩张的非制造业料将加速。

周五将公布10月非农就业报告中，就算就业岗位增长没有那么壮观，但预计也将是强劲的；而薪资增长料约为2.5%，高于通胀率。

**英国央行料将着墨在通胀情况**

大西洋彼岸的英国央行货币政策委员会(MPC)也将开会，从截然不同的角度来审视通胀挑战。

由于英镑自英国6月23日公投退欧以来狂贬，即将出现的输入型通胀飙升，已经大大压缩了央行把利率再降至0.25%以下的周旋空间。

英国央行总裁卡尼周二表示，随着决策者将考虑是否降息，央行无法忽略英镑下跌对通胀的影响。

Investec分析师表示，“当然，很难说MPC到底能容忍通胀高出目标多少，但卡尼在通胀报告出炉前这么快就做出这番声明，确实表明了对近期英镑贬值推升通胀的担忧。”

“此外，如果卡尼在这样的情况下对降息有所质疑，那么他很可能会在MPC寻求支持以否决任何降息举措。”

路透调查的多数分析师认为今年将不会降息，金融市场一些交易员已在揣测下次升息是什么时候。

最新的英国制造业和服务业信心调查也将出炉，但不太可能改变利率预期，因其主要受到对英镑以及英国将采用何种及多快采用替代贸易协议的担忧所主导。

日本央行亦将于周初举行会议，但由于近期刚刚大幅调整政策工具，因此鲜有人预期该央行会有政策变动。更多宽松的可能性不大，比较有可能的是对外部冲击做出回应。

随着任期接近尾声，日本央行总裁黑田东彦的政策与言论不再像刚上台时那么激进。这预示央行不会进一步宽松货币政策，除非遇到重大的外部冲击。

根据路透调查的60位分析师，澳洲央行继5月和8月降息后，周二亦料将维持利率不变。(完)