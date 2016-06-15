世界各央行准备互换安排 为英国可能退欧未雨绸缪

路透法兰克福6月14日 - 世界各国央行都在未雨绸缪，以便在下周英国人万一投票选择退欧时，提供金融支持并控制市场的混乱，冀望缓解实质经济可能受到的短期冲击。

如果金融市场受到干扰、导致银行和出口商缺乏外汇，世界各大央行准备在这种情况下开展外汇互换操作临时提供外汇，额度可能不限。

决策人士担心，英国可能会在6月23日的公投中选择离开欧盟，从而引发资金流出英国、外汇市场瘫痪，假如企业无法获得开展日常业务所需的外汇，将会立竿见影地拖累经济增长。

知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。

外汇互换在2001年美国“9·11事件”后首次得到运用，2008-09年全球金融危机期间外汇杠杆过高的银行曾被市场拒之门外，当时互换需求十分旺盛。

此后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行、日本央行、英国央行、瑞士央行和加拿大央行与许多较小央行建立了长期互换关系，他们之间也建立了双边互换关系，以利用全球资金网络。

根据这项协议，一国央行可以直接以现行汇率从其他国家央行取得其货币，但其所适用的利率略高于正常市场操作。

取得货币的央行则是将之分配给提出要求的商业银行，这些商业银行也同意在到期日时归还现金；而到期期限短至隔夜、长则三个月。

相对较高的利率是为了让此工具的成本维持在偏高水准，银行业者因而只会在真正发生困难时动用；举例来说，若欧洲央行从美联储取得美元，其利率为0.87%。

在全球金融危机后所建立的永久性特别互换额度极少动用。欧洲央行与英国央行间的互换额度建立后，除了进行测试之外，根本没有动用过。

不过许多银行仍经常使用美联储的七日互换工具，不过数量不多，只有少数商业银行会动用，意味着市场并不紧俏。

上周美联储并未与外国央行进行互换，而前周的互换数据为8.01亿美元，多数来自于欧元区的一家银行。

2008年底及2009年初的危机高峰期，美联储与外国央行的美元互换额度超过5,000亿美元；随着市场恢复健康，多数互换仓位在2009年底之前就已经打消。(完)