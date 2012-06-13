量化宽松无止境? 全球印钞或将再接再厉

* 进一步量化宽松(QE)重回四大央行考虑范围

* QE可能还有许多年需要继续作为政策援军

* 长期主要影响在於央行独立性

记者 Mike Dolan; 编译 王洋/石冠兰/程琳

路透伦敦6月13日电---全球四大央行自2008年以来已注入6万亿美元流动性,但似乎笃定还有很多年要继续大开印钞机,而曾经极具独立性的央行与政府间的关系可能随之改变.

在又一波欧元区金融和银行业压力浪潮以及美国聘雇停滞後,富裕经济体在债务泥沼中越陷越深,每个人都将目光重新投向美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行,等待它们再度力挽狂澜.

可以肯定的是,量化宽松措施将再度重回"四大央行"即将召开的政策会议讨论范围.四年来"四大央行"通过扩张资产负债表,主要从本国银行手中购买公债的方式,增加了大量的货币供给.

政府的信用卡已几乎透支;众多商业银行持续摇摇欲坠且放贷意愿低下,使得新创造的大量现金仍未引发足以推动经济增长的广义货币供给增长.

换句话说,迄今为止的电子货币创造--不管是美国、英国直接通过购买公债创设的,还是欧洲央行通过廉价长期贷款所创设的--甚至还不能补上商业银行整顿自身资产、缩减贷款规模所留下的缺口.

全球投资者似乎认定,一定会有更多的量化宽松.

"这几乎像是投资者认为不论怎样量化宽松都会到来."美银美林的Gary Baker说.

美银美林对260位基金经理进行的最新月度调查显示,四分之三的受访者预计欧洲央行10月前将再度进行流动性操作.几乎有一半的受访者预计同时期内美联储将再度注入流动性.

日本央行已在今年又一次加大了资产购买规模,而英国央行货币政策委员会(MPC)的温和派委员普森周一表示,英国央行应该不只是购买更多公债,也应瞄准小企业贷款.

若浏览四大央行资产负债表,请点选(link.reuters.com/jyx65s)

若浏览美国/英国广义/基础货币供给,请点选(link.reuters.com/mad78s)

若浏览国际清算银行有关量化宽松措施的文章,请点选(here)

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但除了投资者希望出现基於市场的呼应之外,有任何证据表明量化宽松真的有助於解决基本问题吗?所有这些的风险是什麽呢?

套用一个经济学术语"反事实"--反向推论是量化宽松好处最有利证据--如果当初根本不印钞,广义货币供应崩溃,会是什麽情况呢?

但经过四年之後,根据汇丰控股指出,这段期间四大央行资产负债表规模扩大到原先的三倍以上,至9万亿美元,但仍无法实现自行复苏,现在的问题在於,这样还能持续多久,而不会在未来造成更大的问题?

首先,巨额负债问题没有快速解决对策.

银行资本重组;稳定楼市和抵押市场;进一步深度整合欧元区财政联系以支持欧元;以及限制美国、日本和英国负债--这种种工作都要花上许多年的时间.

更何况,那些富裕经济体未来10年都面临老龄化和退休人口的巨大挑战.

与此同时,央行的职责愈来愈像是混合货币政策和主权债务管理.此外近期央行还被赋予担任金融和银行系统稳定性监管者的角色.

令人担心的是,货币当局愈来愈常扮演政府机构角色,在稳定债市及保持银行稳健的责任,不下于抗击通胀.

问题不在於央行能否在广义货币增速稳定之後再度撤回这些资金--大多数人认为这在技术面上并不难--问题在於央行能否抵住压力为政府赤字买单.

国际清算银行(BIS)为5月专题研讨会准备的一系列论文,显然是看到了这个问题.

"不管在这方面抱有什麽观点,货币政策与政府债务管理之间的界限都在变得日益模糊.政策互动以让人难以理解的方式发生了变化."BIS的综述总结道.

这些文件还明确指出,这种形式的货币政策在20世纪早期采用金本位制度时不乏先例.一直到1980年代和1990年代,主流看法才开始支持央行保持高度独立,追求物价稳定和严格的通胀目标.

有鉴於"大稳健(Great Moderation)时期"造成的信用乱象,或许这种央行独立性的体制在历史上将只是异常情况,而非常态.

汇丰控股分析师Karen Ward和Simon Wells认为,量化宽松有增无减,影响最大的是央行独立性,而且他们担心,就像日本那样,这个代价就是政府赤字居高不下,进而阻遏经济成长.

他们在一份有关量化宽松的报告中写道:"央行保持独立的全盛时期可能就要结束."

对冲基金经理Stephen Jen表示,他认为量化宽松带来的短暂好处,抵不过长期付出的代价,例如财政改革压力减弱,及市场动荡等.

"总有一天,利大於弊就会变成弊大於利."

当然,也不是所有人反对央行变得更加配合民选政府意愿.

"央行独立性的源泉,是民选官员对於央行追求理想社会目标给予的公众支持,"英国央行官员普森周一这麽说.(完)

--译文审校 蔡美珍

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