各大央行仍掌控全球市场格局及走向

资料图片：在日本东京一家货币兑换场所拍摄的日元和美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦1月4日 - 如果2013年的开局对投资者有任何启示的话,那就是要将注意力锁定在世界各大央行,而不是政治局势,甚至也不是经济表现.

就拿上周四美国联邦储备委员会(FED)思考当前超宽松货币政策可安全地延续多久来说,这项政策也不如过去18个月来所证明的那么属于绝对利好.

看看上周五早盘10年期美国公债收益率跳升至八个月高位,就能想像如果失业率跌向6.5%的目标,美联储内部反对声浪的蔓延会发生什么事.

尽管美国12月失业率保持在7.8%,意味着那种情形暂时不会出现,但的确凸显出相比其他因素,央行政策在可预见的未来将继续主导全球市场方向.

通过印钞、购债、廉价央行贷款及汇市干预等全球货币支撑举措,笼罩2012年的股市和债市,为受财政、政治和经济压力所累的市场带来明显的乐观基调.

如果你去年没去理睬其它因素,而是一门心思押注于"四大"央行--美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行坚定追求市场稳定和重振经济增长的决心,那么你的投资表现会很棒.

换言之,这正印证了那句老话"别跟美联储作对"--更确切地说:"别跟美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行作对".

"美联储、欧洲央行和日本央行的量化宽松操作比起历史上任何时候都要激进."对冲基金SLJ Macro总裁任永力表示.他一直对央行印钞的效果持怀疑态度.

"尽管我正在变得更加乐观,但仍然比较谨慎."他在本周稍早时对客户表示,"目前而言,高风险资产阻力最小的方向还是上涨."

浏览2012年各资产回报率,请点选(link.reuters.com/muc46s)

浏览2012年对冲基金回报率,请点选(link.reuters.com/kuz46s)

"人人都能有所斩获"

投资人在去年选择资产的时候,并不需要有过人的判断力,甚至不需要坚信央行非常规举措将在长期内取得成功.

衡量发达国家和新兴市场股市,以及投资级与"垃圾级"债券的指标均在去年实现了10-20%的回报率.就连避险的美国、德国公债与黄金也追随这股潮流,回报率至少在5-10%.

除非你依然持有现金,才会继续承受亏损.过去三年来,美元实际贬值幅度比1970年代还要高.

在对冲基金领域,那些关注基本价值与成长策略或是侧重新兴市场的基金,其表现远远超过了以更强策略性或更灵敏为特征的宏观基金,或是那些常基于模型的趋势追踪基金.

不过资产市场这种"人人有份"的格局,再清楚不过地反映了央行干预所具有的强大影响力,而对于那些直觉上认为央行不会永远干预的许多怀疑论者而言,这也令他们感到不安.

讽刺的是,这期待已久的经济复苏与通货再膨胀的出现,恰恰或会引发最大动荡.

经济和就业增长加快,会引发量化宽松的购债措施的提前结束,从而可能立刻推高政府借款利率与偿债的规模,缩紧抵押信贷,并削弱股票的低估程度,吸引甚至最谨慎的基金也重返股市.

美国国会两党在新年前夕达成预算折衷,令经济得以避开"财政悬崖".虽然分析师普遍认为这是难让人满意的权宜之计,但全球股市.MSCI00000PUS还是以六个月来最大的单日涨幅来庆祝这条消息.

与前两年欧元区主权债务时期如出一辙,市场的算盘一直是,如果政界能至少避开短期的灾难,那么之后央行将会继续出手相助,直到有最终的解决方案出来.

因此周四公布的美联储政策会议记录将产生重大影响.

然许多交易商认为,在2014年前这不会是主要的题材.再者,欧洲央行向银行提供三年期低廉贷款可能才进行了一年,而且欧元区还处于衰退中,因此要收回贷款至少还要过两年.在安倍晋三政府上台后,日本央行甚至准备扩大削弱日圆的量化宽松举措.

因此,无论这几个央行走向哪个方向,都不要跟他们唱反调,不过目前状态可能会持续更长一段时间.

"对美联储的会议纪录,以及联储政策在某个时候将有必要部分恢复正常的暗示,全球市场一度有过度恐慌反应,"法国兴业银行新兴市场策略师Benoit Anne表示.

"未来美联储会维持宽松政策倾向吗?当然,一定是.从这个立场来看,当考虑要大举紧缩全球统动性的时候到了,我才会开始紧张.现在就担心这个太早了."(完)

(编译 石冠兰/洪曦/隋芬/戴素萍; 审校 龚芳/程琳/王洋)

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