全球主要央行应考虑进一步实施刺激举措--英央行官员

路透怀俄明州杰克森霍尔8月30日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,全球主要银行有进一步放宽货币政策的空间.

普森在全球央行货币政策年会间隙对记者表示,若英国央行选择进一步放宽货币政策,应考虑买入公债之外的资产.普森在英国央行MPC的任期今日结束.

他并称,美联储仍有进一步购买债券的空间.

"我认为有,"普森在被问及是否美联储有理由进一步放松政策时表示."美国没有通胀.失业率太高...债券市场没有挤出现象,美元一直颇为强劲.难道根据美联储的职责,不应说联储要尽力对此加以应对?"

当问及是否美联储可仿效英国央行的融资换贷款计划时,普森指出,两国银行体系存在重大差异,该计划很难照搬.但他说,美国央行官员想办法促使银行放贷,将是有用的.

普森说,他对欧洲央行(ECB)总裁德拉吉取消出席美联储杰克森霍尔(Jackson Hole)年会感到欣慰,因这表明欧洲央行正积极制定一项计划,以解决意大利和西班牙公债市场的问题.

他表示,"这说明他们确实在制定操作计划来做些事情.在我看来是好消息."

普森表示,他将支持压低意大利和西班牙借债成本的努力.

周四意大利顺利标债表明投资者相信,欧洲央行将信守承诺采取足够强劲的措施来应对欧元区危机.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 张涛

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