一周焦点：英国央行料熄火观望 布雷纳德在美联储缄默期前发表演说

路透伦敦9月9日 - 在英国6月公投退欧后更多硬数据陆续出炉之际，英国央行(BOE)周四将召开货币政策会议；同时美国经济数据以及美联储(FED)理事布雷纳德的演说将引发美联储观察人士的思考。

未来一周的数据和调查也将提供有关欧元区物价和工业趋势的信息。此前，欧洲央行并未像市场预期的那样宣布延长资产购买计划。

英国央行总裁卡尼9月7日在议会为该央行8月祭出的大规模刺激措施进行辩护，但同时表示6月23日的退欧公投对英国经济的初步影响看起来不像央行原本预期的那么严重。

虽然一些批评人士认为英国央行8月降息至纪录低点0.25%、重启资产购买并通过向银行业提供廉价贷款来放宽借贷的决定过于激进，但外界预期英国央行今年晚些时候会再度降息，不过本月会议料维持政策不变。

“我们认为下周四采取进一步行动还太早，预计英国央行维持利率在0.25%不变，并保持量化宽松规模在4,350亿英镑，”Investec分析师表示。

“我们的基本预期仍是，11月会议再次降息15个基点至0.10%。”

包括周二的通胀率、周三的就业和周四的零售销售在内的官方数据，应该能提供关于企业和消费者对公投退欧做出何种反应的更清晰图景。此前的采购经理人指数(PMI)调查显示，上月经济活动回升。

路透访问的分析师预计，英国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，升幅略高于7月的0.6%；而7月创下2014年11月以来最大同比升幅。但是，英镑自公投以来大幅挫跌，意味着通胀率可能很快强劲上升。

截至7月的三个月的失业率料持稳于4.9%--这是近11年低位，而请领失业金人数在7月意外下降后，8月预计增加。

8月零售销售料下滑，7月为跳增，当时消费者并未马上对退欧公投表示出担忧。

欧盟领导人--英国首相特雷莎·梅除外--将在周五开会，讨论英国退欧及其他事宜。

周四的数据料显示，欧元区8月通胀年率为0.2%，与欧洲央行9月8日给出的2016年最新预估一致。

德国7月工业生产创近两年最大降幅[nL3S1BJ2BQ]，可能预示周三出炉的欧元区7月工业生产下降。不过，近期的PMI调查表明，第三季制造业继续温和增长。

未来一周将公布的其他数据包括，欧元区贸易和就业数据、德国ZEW经济景气指数。

瑞士央行也将在周四开会，预计会维持政策不变。

**美联储9月升息前景不定**

外界对美联储9月再次升息的预期已经降温，因就业增长放缓，且调查数据预示第三季经济增长低迷，但是一些决策者仍支持短期内升息。

鉴于美联储坚称下一步行动将取决于数据，未来一周将公布的通胀、工业生产和零售销售数据将受瞩目。

美国7月消费者通胀年率为0.8%，低于6月的1.0%，如果周五出炉的8月数据疲弱，则可能支持延迟升息。

周四的8月零售销售数据可能显示，路易斯安那州上月洪灾对销售造成一定影响。周五还将公布密西根大学消费者信心指数。

市场热切等待美联储理事布雷纳德周一的演说，随后美联储将进入9月20-21日政策会议前的缄默期。布雷纳德被视为联邦公开市场委员会(FOMC)中偏温和的一派，因此她若发出任何立场更加激进的暗示，或促使升息押注回温。

“周一可能会是非常重要的一天，”摩根士丹利欧洲外汇研究主管Hans Redeker周五表示。

“如果美联储希望市场(为升息)做准备，那么FOMC一位立场通常都较温和的成员如布雷纳德发表强硬表态将是一种明确的方式。”(完)