全球央行非常规货币政策尚未导致投资者过度冒险--IMF

路透华盛顿4月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，未找到证据表明各国央行的超低利率和大规模购债导致投资者过度冒险，但警告上述问题仍有可能加剧。

IMF在全球金融稳定报告中警告称，发达经济体最终退出施行数年的空前货币刺激举措时，央行将会开始升息并削减其资产组合的规模，这可能给金融稳定造成威胁。

虽然IMF强调央行还不应改变当前的货币政策方向，但呼吁央行对可能增大的风险保持警惕。

“到目前为止都很好。不过，如果各国央行通过采用非常规政策而赢得的时间没有得到有效利用...我们可以预计到一定时候将爆发新一轮金融危机，”IMF货币与资本市场部门主管Laura Kodres说。

IMF称其分析发现，积极刺激政策维持了信贷流动，从而缓和了2007-2009年全球金融危机及其对银行业的影响。不过IMF警告道，货币刺激举措的退出应该循序渐进，并且与金融市场进行明确沟通。

IMF表示，退出宽松政策的主要风险在于，利率，尤其是较长期利率，会意外上升，或者上升速度快于预期。

IMF经济学家表示，央行若撤出刺激措施则意味着其将开始升息，并可能决定售出部分危机期间购入的债券。他们还警告称，如果民间投资者担心债券价格下跌，从而一起抛售债券，那么利率或许会跳升，甚至可能重现金融危机时期的恐慌。(完)

(编译 洪曦; 审校 许娜/郑茵)

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