专访：全球央行刺激经济增长的能力已接近极限--OECD秘书长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透杭州9月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚周六表示，全球各大央行刺激经济的能力“快接近”其极限。
古里亚在杭州G20会议之前接受路透专访时说，在缺乏“突破性、协作性”政策的情况下，全球经济增长有可能保持疲弱。
“我们把所有重担都甩给了央行官员，”古里亚说。
“必须要像接力赛一样。持续不断的宽松货币政策，就像你在4×100米接力赛中接到第二棒一样，要将接力棒再传下去。”
“现在你需要交棒给财长，给经济部长，给贸易部长，给科技部长，科学部长，教育部长、竞争力部长。现在是进行结构性转变的重要时刻。”
古里亚的讲话与周五中国副财长的讲话遥相呼应。他强调，为了激活全球增长，现在有必要将协作性的货币、财政和结构性调整政策结合起来，包括中国在内。
不过，他对中国经济增长前景相对乐观，尽管中国的债务负担在增加，对关键国企领域的低效率和产能过剩问题的处理进展步调不一。
古里亚表示，在经济结构不出现重大失调的情况下，中国经济在当前五年规划期间(至2020年)有可能继续以约6.5-7%的速度增长。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。