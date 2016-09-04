专访：全球央行刺激经济增长的能力已接近极限--OECD秘书长

路透杭州9月3日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚周六表示，全球各大央行刺激经济的能力“快接近”其极限。

古里亚在杭州G20会议之前接受路透专访时说，在缺乏“突破性、协作性”政策的情况下，全球经济增长有可能保持疲弱。

“我们把所有重担都甩给了央行官员，”古里亚说。

“必须要像接力赛一样。持续不断的宽松货币政策，就像你在4×100米接力赛中接到第二棒一样，要将接力棒再传下去。”

“现在你需要交棒给财长，给经济部长，给贸易部长，给科技部长，科学部长，教育部长、竞争力部长。现在是进行结构性转变的重要时刻。”

古里亚的讲话与周五中国副财长的讲话遥相呼应。他强调，为了激活全球增长，现在有必要将协作性的货币、财政和结构性调整政策结合起来，包括中国在内。

不过，他对中国经济增长前景相对乐观，尽管中国的债务负担在增加，对关键国企领域的低效率和产能过剩问题的处理进展步调不一。

古里亚表示，在经济结构不出现重大失调的情况下，中国经济在当前五年规划期间(至2020年)有可能继续以约6.5-7%的速度增长。(完)