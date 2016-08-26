综述：杰克森霍尔会议即将展开 美联储鹰派官员不忘为升息造势

路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日 - 就在全球央行决策官员周四齐聚杰克森霍尔，为即将展开的货币政策年会做准备的时候，美国联邦储备委员会(美联储/FED)几位官员以就业和通胀好转为由，再一次主张升息。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)说，升息的可能性“逐步增强”。

“你应可由此得出在不太遥远的将来就会升息的结论...我认为我们正向可以迈出下一步靠拢。”CNBC在杰克森霍尔设置的新闻现场，可俯瞰大提顿国家公园错落起伏的山峰。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治的话更加直白。她对彭博电视称“我认为是加息的时候了。”堪萨斯城联储自1978年以来就是杰克森霍尔会议的主办者。

美联储去年12月进行了近十年来的首次升息，但自那之后一直维持利率不变，因担忧国外不利因素以及国内金融市场波动会伤及经济增长。

最近美国劳动力市场数据强劲，且通胀最终开始上升的迹象，鼓励一些决策者开始认为应该升息，如果9月政策会议不升息，那么最迟年底前也会行动。

投资者在等待美联储主席叶伦周五早上的讲话，期待从中找到有关升息时间的更为明确的线索。

但并不是所有美联储决策者都支持在近期升息。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯长期以来一直呼吁对升息保持耐心，通胀才有更好的机会更快达到美联储的2%目标。埃文斯也将参加杰克森霍尔年会。

交易员目前认为联储12月升息的机率约为42%。

升息的呼吁，与全球其他央行下一步可能采取的行动形成鲜明对比，包括日本与欧洲央行在内，长期经济疲弱，几乎已让这些央行排除短期内考虑收紧货币政策的可能性。

对于计划在会场外表达抗议的数十名行动人士，升息也形同诅咒。当天稍晚，社区组织与劳工联盟网络“Fed Up”将与乔治及多位政策制定者会面，表达他们对升息可能令美国穷人受影响的疑虑。(完)