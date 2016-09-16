独家：孟加拉国央行遭黑客盗窃后 全球央行制定标准防范网络攻击

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦9月15日 - 据两名知情消息人士称，全球主要央行已启动了一个特别小组，考虑制定更广泛的规则来保护大规模的跨境银行网络免遭网络攻击。此前孟加拉国央行账户遭遇黑客攻击，损失8,100万美元。
隶属国际清算银行(BIS)的支付和市场基础建设委员会(CPMI，Committee on Payments and Market Infrastructure)，于今夏成立了这一特别小组。消息人士称，该小组已开始从成员国处收集有关反欺诈保护的信息。因相关工作刚刚开始，消息人士要求匿名。
该特别小组或将最终制定有关银行间转账的网络安全标准，或将在全球采用。新制定的准则或指引将涵盖相关方责任，包括进行资金转账收付的银行，以及给代理行传递支付指令的环球银行金融电讯协会(SWIFT)等网络。
消息人士称，特别小组还计划考虑在一家央行系统未能抵御黑客的情况下，建议每家银行应采取的措施、国内监管机构应起到的作用、以及如果再发生系统被攻破时如何应对。
“还处于成形阶段，”一名消息人士说道。“这是需要做的...但这不是一个快速的进程。”另一名消息人士称，特别小组的重点将放在识别相关银行中隐藏的“漏洞”。
BIS拒绝就此置评。BIS负责监管进行该工作的CPMI。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
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