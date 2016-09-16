独家：孟加拉国央行遭黑客盗窃后 全球央行制定标准防范网络攻击

路透纽约/伦敦9月15日 - 据两名知情消息人士称，全球主要央行已启动了一个特别小组，考虑制定更广泛的规则来保护大规模的跨境银行网络免遭网络攻击。此前孟加拉国央行账户遭遇黑客攻击，损失8,100万美元。

隶属国际清算银行(BIS)的支付和市场基础建设委员会(CPMI，Committee on Payments and Market Infrastructure)，于今夏成立了这一特别小组。消息人士称，该小组已开始从成员国处收集有关反欺诈保护的信息。因相关工作刚刚开始，消息人士要求匿名。

该特别小组或将最终制定有关银行间转账的网络安全标准，或将在全球采用。新制定的准则或指引将涵盖相关方责任，包括进行资金转账收付的银行，以及给代理行传递支付指令的环球银行金融电讯协会(SWIFT)等网络。

消息人士称，特别小组还计划考虑在一家央行系统未能抵御黑客的情况下，建议每家银行应采取的措施、国内监管机构应起到的作用、以及如果再发生系统被攻破时如何应对。

“还处于成形阶段，”一名消息人士说道。“这是需要做的...但这不是一个快速的进程。”另一名消息人士称，特别小组的重点将放在识别相关银行中隐藏的“漏洞”。

BIS拒绝就此置评。BIS负责监管进行该工作的CPMI。(完)