境外央行增持人民币外汇储备有望爆发--中银香港

路透香港4月15日 - 中国央行公布境外央行投资银行间市场“业务流程”，中银香港高级经济研究员应坚认为，在人民币被纳为SDR篮子货币将于10月1日正式生效前，境外央行有可能将境内银行间债券市场作为主要增持人民币外汇储备的途径，从而出现一轮投资热潮。

中国央行周四发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制。

应坚认为，央行此次出台的业务流程与去年7月的相关通知相比，是次较符合境外央行在海外市场投资其他货币债券的惯例，对于规模稍大一些的境外央行，可能更愿意采取直接投资及自主交易的形式。估计未来几个月投资规模会加快增加。

与去年7月央行公布的关于境外央行类机构运用人民币投资银行间市场有关事宜“通知”相比，这次公布的业务流程里投资方式略有调整。除了央行代理、商业银行代理外，境外央行还可选择直接投资方式进行自主交易。

应坚表示，前几个月，人民币汇率大幅波动，离岸CNH一度急贬，市场对于人民币资产信心有所下降，不利于境外央行增持人民币外汇储备。

随着中国政府稳定人民币汇率的措施见效，2月以来离岸人民币汇率趋于稳定，投资者对人民币的信心又上升了。在这种情况下，估计境外央行亦会加快增持人民币债券。

中国央行明确，境外央行可选择通过央行代理、直接成为银行间外汇市场境外会员及通过代理等交易途径，交易全部挂牌交易品种，无额度管理，资金亦可自由汇出。与债券投资“业务流程”放在一起考虑，外汇交易“业务流程”可为境外央行提供新的人民币资金来源。

之前，境外央行投资银行间债券市场，主要是通过动用货币互换协议，换回人民币或在离岸市场兑换人民币来完成。此外，当债券持有到期或境外央行有实际需要时，亦可出售债券并兑换外币及时汇出。反过来，境外央行参加银行间外汇交易，可提升境内外汇市场的活跃度及国际化程度。

央行新公布的“业务流程”对于人民币加速成为国际储备货币来说意义重大。去年11月底，IMF执行董事会决定，正式接纳人民币为SDR篮子货币，权重为10.92%，从今年10月1日算起。人民币上升为国际储备货币。

中国央行数据显示，2015年6月底，境外央行持有人民币资产余额7,822亿元，折合1,279亿美元。有市场人士估计，未来几年，人民币在国际储备中的占比可能会达到10%，今年10月前是一个比较重要的时间窗口期。（完）