美银美林称2017年是全球10年货币宽松政策告终元年

路透伦敦11月21日 - 美银美林周一表示，明年将是全球主要工业化国家自2006年以来不会祭出大规模货币宽松政策的第一年，预示债市持续35年的牛市行情告终。

美银美林在2017年展望报告中表示，主要央行今年将利率压低至史上最低，并将金融资产购买规模扩大至逾25万亿美元后，最终到了极限。

根据美银美林，任何后续的刺激举措将是来自政府，政府将动用财政政策来“向不均等宣战”。

“央行流动性过剩的时代即将结束。2017年市场将可能自2006年以来首次不再受惠于大规模货币宽松，”由Michael Hartnett带领的美银美林投资策略团队周一表示。

他们认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会升息，并预期欧洲央行和日本央行将撤回负利率政策。该政策导致今年逾13万亿美元的政府债券出现负收益率。

“利率和通胀将意外上行，”他们指出，并预计美国名义经济增长率将从3%提高到4%，美国以外地区增长率将从6%上升至7%。

据美银美林，自2008年雷曼兄弟破产以来，全球各国央行已经总计降息近700次。

路透计算显示，仅仅从2015年起，59家央行已经放宽政策214次。17家货币当局今年实施了首次行动。

美银美林表示，今年流动性达到了高峰、全球化进展空前、差异最大化，通缩程度也达到最高。

明年，押注通缩的交易和在全球零利率政策中受益的资产将是最大的输家，对通胀、普通民众和财政扩张敏感的资产将表现良好。

美银美林表示，债券受挫将是最重的，银行类股、通胀挂钩债券和美国住宅开发商的股票将表现优异。(完)