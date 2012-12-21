全球央行政策悄然而变 保成长渐优先于抗通胀

路透纽约12月20日 - 随着新一代央行总裁的相继亮相,一场货币政策制定方面的微妙转变正在悄然发生.新一代的央行总裁们正全力致力于确保全球经济复苏,而不再是信守不惜一切代价抗击通胀的传统教义.

目前担任加拿大央行总裁,并即将接任英国央行总裁一职的卡尼,上周有意无意间挑起了一场关于央行应在多大程度上勤勉地应对通胀的高层争论.

事情的起因是他在多伦多发表的关于英国央行对物价采取灵活性方法的一次讲话,以及他对于加拿大央行曾考虑却最终放弃的替代性政策手段的思考.

两天之内,英国财政大臣,两位英国央行政策制定者以及众多经济学家开始考量卡尼的言论对英国乃至央行的将来意味着什么.

这样剧烈的反应表明,在后危机期经济复苏缓慢的背景下,对于世界主要央行政策制定方式转变的不安情绪.

从美联储到日本央行,决策者们对于通胀目标要么重新检视,要么进行调整,将关注重点更多转向了经济成长,虽然这并非官方授意.

"他们减少了对通胀这一单独目标的沉迷,"曾任美联储官员的Northern Trust首席分析师Carl Tannenbaum指出.

没有哪个央行总裁会为了增加就业或促进成长而容忍通胀攀升.

决策者们也基本排除了一些较为激进的选项,最有名的就是设定名义GDP目标(实际GDP加上通胀率).

不过这场金融危机明显暴露出央行在排除危险方面存在不足,而决策者也向全球市场注入了海量的廉价资金,因此通胀的小幅攀升,或许不再会像以前那样不可接受.

**北美身先士卒**

在世界最大经济体美国,美联储主席伯南克过去几年共祭出规模约2.5万亿美元的资产购买计划,以刺激就业和经济增长,明确侧重于联储双重职能中的"促就业"一职.

他的策略与前任格林斯潘有别.接替特里谢执掌欧洲央行的德拉吉也是这样,而即将从金恩手中接任英国央行总裁的卡尼,似乎也符合这样的模式.

美联储上周宣布,在通胀率不高于2.5%的前提下,只要失业率还没降到6.5%,就会一直维持低利率.上月美国失业率为7.7%.

这项史无前例的举措,或许表明伯南克把告别前任格林斯潘和沃克尔抗通胀模式的政策发挥到了极致,也明确表示若通胀升破目标位2%可以为更多美国人换回工作,那么美联储是能够容忍这样的通胀的.

道明证券(TD Securities)分析师暨前纽约联储经济学家Eric Green写道,"伯南克放松了通胀限制",实际上慢慢将联储的核心通胀目标从1.75%提高到2.5%.

北边邻国加拿大长期以来的通胀目标是2%,落在1-3%的区间内.

但与其前任不同,47岁的加拿大央行总裁卡尼强调"灵活目标"的概念,也就是允许通胀偏离目标的时间长于通常来讲可以容忍的时间跨度,以稳定金融市场或经济.

卡尼本月稍早称,加拿大央行考察了完全改变通胀目标职能的想法,但觉得这种做法太冒险.

他强调,这并不是在暗示对英国有什么计划,但英国央行官员很快驳回了任何有关该国应调整政策方式的想法.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔称,英国应提防改变央行2%通胀目标的做法,且无需效仿北美央行对利率许下长期承诺.

而虽然英国央行首席经济学家戴尔警告说,在调整央行政策目标方面"没有免费的午餐",但财政大臣欧思邦对卡尼开启此番辩论表示欢迎,让一些人感到意外.

**最后的守护者**

明年7月卡尼将接替金恩出任英国央行行长.后者被认为是最后一代致力于对抗通胀的央行总裁之一.这部分人士也包括日本央行总裁白川方明和前欧洲央行总裁特里谢.

德拉吉自去年接替特里谢成为欧洲央行总裁以来,一直在谨慎遵守维护价格稳定的立场.维持价格稳定可见于欧盟条约,并且受到德国的坚定维护.德国在1920年代曾遭遇恶性通货膨胀,时至今日仍难以忘却这段记忆.

不过,德拉吉今年也向金融体系注入了逾1万亿欧元,并承诺只要在支持经济方面有必要,将无限制地买入欧元区公债.

由于反对欧洲央行前次公债购买计划,该央行的两位强硬派韦伯(Axel Weber)和史塔克去年辞去职位.两人认为,欧洲央行的措施已经步入财政政策领域,最终可能带来通胀风险.

日本方面,白川方明正在承受来自安倍晋三的极大压力.这位下任首相要求日本央行将通胀目标从1%提高到2%,以此帮助日本对抗困扰该国长达15年之久的通货紧缩.

安倍晋三所在政党于上周日大选获胜,部分原因是其承诺"无限制的"货币宽松政策以实现更高的通胀率.

周二的一次非公开会议上,据称安倍晋三重申要求日本央行提高通胀目标,而白川方明则沉默以对.周四早些时候,日本央行适时地给该国经济开出了四个月内的第三个货币政策刺激药方.

摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明,在日本央行工作时曾与白川方明共事.他表示,白川方明料将是最后一个"标准的"、会担心印钞风险的日本央行总裁.

"日本有越来越多的人希望通货紧缩能够消除,并认为日本央行应该动用工具来创造通货膨胀."菅野雅明称.

"留给日本的唯一选项,或许就是日本央行通过购买更多债券来印钞,"他补充道."如果这就是公众所期待的,(白川方明的)继任者将可能将不得不沿着这条路走下去."(完)

(编译: 石冠兰/艾茂林/洪曦; 审校 王洋)

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