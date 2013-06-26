全球主要央行首脑采取行动 缓和市场对“退出刺激计划”的担忧

* 德拉吉表示，欧洲央行退出刺激计划“还很遥远”

* 科尔称，如有必要欧洲央行还会出台更多举措

* 金恩：市场预期升息来临，过早作出反应

* 标准普尔称，欧元区债券收益率水平距危险区域尚远

路透柏林/伦敦6月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储)计划放慢资产购买步伐的消息让市场过早作出激烈反应，周二全球一些主要央行首脑设法安抚市场。

欧洲央行和英国央行总裁首先表态，试图打消有关这些央行可能效仿美联储行动的担心。

“就货币政策而言，物价稳定还是令人放心的，整体经济前景仍然需要采取宽松的货币政策立场，收回这些政策还是很遥远的事，”欧洲央行总裁德拉吉在柏林表示。

周二稍早，德拉吉的同事欧洲央行执委科尔也表示，央行支持经济成长并对抗欧元区危机的政策举措“需要多久”就会持续多久，而且如有必要还会出台进一步措施。

他在伦敦表示，“我们在必要时还可以部署其他常规和非常规举措。”

德拉吉和科尔的言论表明，欧洲央行并不打算跟随美联储制定出退出刺激举措的路线。

在美联储主席伯南克表示联储可能在今年后期开始缩减买债规模，并可能在2014年中期结束该计划后，美国和其他国家公债收益率(殖利率)跳升.

英国央行总裁金恩表示，市场过度解读了伯南克的讲话。

周二，他做为英国央行总裁最后一次在英国议会财政委员会讲话时表示，“人们认为这意味着利率即将回归正常水平是反应过度。其实并不是这样。”

金恩称，“美联储目前还在实施宽松举措，只是说可能在某个时候根据经济情况缩减宽松规模。”

如果欧洲不追随美联储的做法，日本也不会。日本才刚刚开始着手实施特殊经济刺激计划。

金恩的继任者卡尼表示，政策立场到一定时候势必要回归常态，央行和监管机构应做好准备。“最终所有主要央行都要设法退出特殊的紧急刺激政策，”他说。

国际清算银行(BIS)周末加大施压，要求结束宽松货币政策，称随着时间的推移，退出的难度会越来越大。

德拉吉的前任特里谢希望淡化BIS言论的影响，称他们只是提醒像购债这类“非常规”举措不会永久持续。

“我不是说时机不成熟，这只是个提醒，”这位欧洲央行前总裁说。“只是提醒说，非常规举措不会永久持续。”

**市场感到不安**

在欧元区，自伯南克上周发表讲话以来，西班牙和意大利公债收益率升逾0.5个百分点，但仍然远低于去年夏天欧洲央行采取行动防止欧元区解体时的水平。

标准普尔欧洲、中东及非洲(EMEA)主权债分析主管Moritz Kraemer表示，市场动荡尚不构成重大威胁。

“过去大约两周以来出现的动荡...距离去年夏天那样的危险级别差的很多，”他说。“许多国家事先准备了大量资金，因此目前并没有紧迫的威胁。”

尽管如此，德拉吉仍强调欧洲央行迄今尚未动用的资产购买计划--即所谓的直接货币交易计划(OMT)--是非常重要的。这项计划是他于去年策划的，旨在消除欧元区解体的风险，他认为欧元区也由此变得更加稳定。

“实际上可以说，OMT甚至比以前更加重要了，因为全球经济一体化中其它央行面临不确定性，货币政策立场有改变的可能，”他在讲话中含蓄地提到美联储的计划。

如果要遏制动荡，美联储和其它央行对未来政策意图的沟通就十分关键。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称，从根本上来说，撤出所谓的“量化宽松”并不太难，但在沟通如何行动方面存在问题，这将会加剧波动。

“不过上周的波动被夸大了，”他说。

然而，欧元区决策者仍担心市场受扰可能会阻碍复苏。

“我们不应该忘记改变方向一直是个敏感的难题，会引发金融市场震荡；如果无法恰当进行控制，就有可能摧毁当下的经济复苏，”西班牙经济部长德金多斯在马德里一场活动上表示。(完)

(编译 郑茵/张荻/梁睿雪; 审校 徐文焰)

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