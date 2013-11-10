全球央行日益青睐突袭战术

* 央行日渐依赖突袭战术

* 欧洲央行上周的决定就是一个最好的例子

* 随着政策工具的逐步用尽，政策影响力变得愈加重要

记者 Andy Bruce

路透伦敦11月10日 -经过多次降息，利率已降至几乎为零的水平，期间又有数以万亿计美元印钞流入经济，现在全球央行日渐依赖于另一种政策武器：用突然袭击让市场措手不及。

为应对通胀下滑的局面，欧洲央行上周把主要再融资利率降至纪录低点，令投资者和预测人士大吃一惊。

这是不到两个月时间内第二家大型央行作出的意外之举，此前美国联邦储备委员会(美联储)在9月会议上决定不缩减每月的购债刺激规模。

除了在金融市场上的直接影响外，央行的这些休克疗法还有一种更深远的效果。

美联储的决定打压美国10年期公债收益率(殖利率)大幅下滑，目前尚无迹象表明会很快重返9月所及年内高点。

欧洲央行降息推动欧元兑美元下跌逾1%，而且路透调查的分析师大多认为，这将使欧元自此稳步走低--这对欧元区脆弱的经济复苏是极大的帮助。

由于再度降息的空间有限，而且市场对于更多货币刺激的胃纳也在减弱，分析师认为未来的决策将越来越多地令市场感到意外。

“这一点可以理解，因为决策者的弹药正在耗尽，而各国央行目前希望能收获更大的效果。办法之一就是在市场制造意外，”Investec驻伦敦首席分析师Philip Shaw称。

“如果欧洲央行乐见市场为其决策而惊讶，这并不让人吃惊，”他补充道，称欧洲央行这样做也并没违背其在更长时间内维持利率在低位或更低的指引。

**政策工具虽旧，但效果不俗**

央行总是以意外决定震动市场。

Rabobank资深市场分析师Elwin deGroot表示，例如，欧元区成立以前，德国央行就因制定货币政策时的意外举动而名声在外。

但有充分的理由说明为什么令人意外的政策举动如今会更有效。

“最近几年，央行决策的趋势更加透明、更具指引意义，而且试图不让市场感到意外，”de Groot表示。

“但偶尔也会有意外发生，这样会产生更好效果。可以让市场保持敏锐，向市场释放强烈信号，表明其设想有误。”

今年就有一些这样的例子。

在4月，分析师预计日本央行将放宽政策--但很少有人能想到，它会推出在不到两年内向经济注入1.4万亿(兆)美元的货币刺激计划。

自从德拉吉就任欧洲央行总裁以来，打乱市场阵脚就成为其典型的政策工具。

两年前的11月，在德拉吉上任后的首次会议上，欧洲央行就意外降息。

去年7月，他惊人地宣布欧洲央行将对抗政府借贷成本上涨，并且“竭尽全力”拯救欧元。此举在缓解欧元区债务危机过程中发挥了决定性的作用。

有望继任美联储主席一职的叶伦是不是也喜欢搞这种突然袭击，还需拭目以待。

美国参议院金融委员会将在周四讨论对叶伦的提名，届时市场可能会对此有更多的了解。

未来一周并没有太多重量级的国际经济数据公布，市场焦点仍将放在英国央行季度通胀报告对英国经济的展望上面，该报告定于周三公布，是卡尼出任该央行总裁以来的第二份。

“市场将关注新预测对未来经济走向的看法，尤其是货币政策委员会对失业率的看法，”Investec的Shaw说。

英国央行上周四维持利率不变，但本周可能暗示，由于经济复苏加快步伐，利率上升或早于预期。(完)

(编译/审校 郑茵/朱晓军/李爽/孙茉莉)

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