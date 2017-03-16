全球CEO财富俱乐部启动澳洲投资基金 瞄准基建项目

路透墨尔本3月16日 - 中国商业组织--全球CEO财富俱乐部--启动了其首支海外基金，旨在投资澳洲的基础设施项目。

随着澳洲各州加快公路和铁路建设以及对港口设施的更新，以抵消矿业投资走软的影响，全球CEO财富俱乐部期望找到公私合作方面的机会。

本周来自该俱乐部的25名投资者作为当地政府的座上宾，访问了澳洲东南部的维多利亚州，寻找投资机会。

该俱乐部预计，围绕维多利亚州景点大洋路(Great Ocean Road)的旅游业、和Avalon机场将能提供开发机会。

该俱乐部还在等待维多利亚州政府给出该州或能提供潜在合作的投资机会清单。全球CEO财富俱乐部也计划在美国、日本和斯里兰卡启动类似的合作。(完)