全球CEO财富俱乐部启动澳洲投资基金 瞄准基建项目

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透墨尔本3月16日 - 中国商业组织--全球CEO财富俱乐部--启动了其首支海外基金，旨在投资澳洲的基础设施项目。
随着澳洲各州加快公路和铁路建设以及对港口设施的更新，以抵消矿业投资走软的影响，全球CEO财富俱乐部期望找到公私合作方面的机会。
本周来自该俱乐部的25名投资者作为当地政府的座上宾，访问了澳洲东南部的维多利亚州，寻找投资机会。
该俱乐部预计，围绕维多利亚州景点大洋路(Great Ocean Road)的旅游业、和Avalon机场将能提供开发机会。
该俱乐部还在等待维多利亚州政府给出该州或能提供潜在合作的投资机会清单。全球CEO财富俱乐部也计划在美国、日本和斯里兰卡启动类似的合作。(完)
(编译 王洋 审校 汪红英)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。