焦点：全球半导体产业前景看好 微芯科技业绩料反弹

图为在SK Hynix公司总部拍摄的随机存储内存芯片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透伦敦12月3日 - 今年智能手机与车用电子产品需求强劲，提振半导体产业成长。世界半导体贸易统计组织(WSTS)表示，在预期将进一步温和成长的情况下，2014年半导体业表现料强于预期。

就连微芯科技公司(Microchip Technology)(MCHP.O)如今也表示，目前的业务情况优于先前预期，明年初季度销售料重返成长之路。该公司10月曾警告称，半导体产业将开始走下坡，惊动全球市场。

WSTS周二表示，目前预期2014年全球芯片市场将成长9%，至3,330亿美元，主要受存储器芯片(记忆体晶片)与车用电子零部件需求呈双位数成长所提振。

与此同时，国际半导体设备暨材料协会(SEMI)也上调2015年展望，但削减2014年的成长预估，并预测2016年料为持平。

**2015年前景乐观**

WSTS目前预计2014年全球半导体市场将增长9%，增幅远高于6月预期的6.5%。

该组织还表示，假设全球经济进一步复苏，明后两年芯片市场预计将分别增长3.4%和3.1%，各自达到3,450亿和3,550亿美元。

法国经纪商Bryan Garnier指出，修改后的预期表明，2015年增长将高于预期，但WSTS对2016年的预测有所下滑。

SEMI现在预计芯片设备销售额将增长19.3%至380亿美元，逊于7月预估的增长20.8%至384亿美元。

不过，该组织预计2015年芯片设备销售额将增长15.2%至437.6亿美元，好于上次预估的增长10.8%。但其警告称，2016年销售额预计将小幅下滑至436.8亿美元左右。

**9月乱流**

微芯科技周二称，现在预计12月止当季净营收降幅放缓，并预期3月止季度料恢复营收季成长。

执行长Steve Sanghi表示，该公司10月以来已看到订单和出货有所改善。

“我们当前甚至更有信心认为，已抛开9月季度的小修正。”他说。

微芯10月时警告称，根据其疲弱的9月销售，尤其是中国业务，行业似乎普遍正经历下滑或是修正。这番警示引发全球科技股卖压。

其后其他半导体制造商发布的第三季业绩报告显示，微芯的问题局限于某些普通规格大量芯片的部份，而非表明全球经济成长普遍放缓。

微芯当时的示警引发半导体股票指数下跌，但此后已反弹至新高。费城半导体指数<0#.SOX>在10月恐慌潮中下挫16%，但已反弹拉升，今年迄今累计涨幅达27%。(完)

(编译 陈宗琦/许娜/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)

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