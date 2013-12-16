未来五年全球煤炭需求增幅料放慢 受中国官方政策影响

全球央行可有更多作为来稳定附买回市场--BIS报告
路透伦敦4月12日 - 国际清算银行(BIS)的一个委员会周三称，央行可通过借出更多用于质押的证券，来协助减少银行和大企业使用的短期融资市场的波动。
路透伦敦12月16日 -国际能源署(IEA)周一发表报告称，中国当局鼓励提高能源效率及清洁能源的政策，将有助减缓未来五年全球煤炭需求的成长。
IEA指出，到2018年这段期间，煤炭需求将以平均每年2.3%的幅度成长，去年IEA的预测是以2.6%成长至2017年，而2007-2012年的实际年成长率为3.4%。
尽管如此，IEA的年度煤炭市场中期报告显示，煤炭仍将是仅次于石油的第二大主要能源来源。
预计中国煤炭需求将每年成长2.6%，直到2018年，这是2001年以来最低增幅。
煤炭在主要能源消费中占29%。10月时，能源顾问公司WoodMackenzie表示，尽管政府努力减少排碳，但到2020年时，煤炭将超越石油，成为全球最大能源。
全球需求预估下降有可能导致煤炭价格甚至更低，也加大了煤矿、储备和其他基础设施闲置或废弃的可能性。目前煤炭价格已处于三年低位。
牛津大学周一公布研究显示，全球消费放缓尤其可能影响澳洲，当地很多新厂及矿区的扩张都是基于高煤炭价格规划的。
IEA表示，从现在起欧洲需求料将每年下降1%直到2018年，归因于经济成长疲弱、可再生能源增加和能效提高。受低煤炭价格影响，过去几年欧洲需求出现增长。
美国环保法规也将冲击该国煤炭新厂的建设，并导致老旧工厂关闭，从而造成需求下滑0.1%。
但一些分析师称，新兴国家需求增长，将有助于抵消其他国家煤炭使用下降的情况。(完)
(编译 蔡美珍/王翔琼；审校 艾茂林/隋芬)
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