全球煤炭需求增长料将在未来五年放缓--IEA

路透伦敦12月12日 - 国际能源署(IEA)周一表示，由于中国和美国的消费下降以及可再生新能源的应用增加，全球煤炭需求增长料将在未来五年放缓。

IEA去年曾表示，全球最大的煤炭消费国--中国的煤炭需求料将首次触顶，因中国采取措施限制煤炭使用量以解决空气污染，并遏制过剩供应。

“在中国，受新经济增长模式和煤炭多样化的推动，煤炭需求呈现结构性的、缓慢的下降。”IEA在中期煤炭市场报告中指出。

但即便中国消费料将触顶，该国在未来五年仍将是最大的煤炭使用国。

到2021年，中国的煤炭需求应会小幅降至28.16亿吨，2014年为28.96亿吨。

IEA预计全球范围内，煤炭需求到2021年将共计达到56.36亿吨。去年实际煤炭需求为54亿吨，为本世纪以来首次减少。

这相当于需求从2015-2021年间每年平均增长0.6%，远不及过去10年的年平均增速2.5%。

“因为对空气质量和碳排放的影响，煤炭近年来频遭攻击。但要说煤炭以后就没有前途了，说这种话还太早，”IEA能源市场和安全理事会负责人Keisuke Sadamori说。

“煤炭需求正在转至亚洲，那里的新兴经济体人口不断攀升，需要负担得起的安全能源来发展经济。”

印度的煤炭需求将增长最快，到2021年需求年平均增速将达到5%。

煤炭价格经过数年的下跌后，2016年大幅反弹，原因是中国煤炭产量大幅下降，加上亚太地区和欧洲需求强劲。

IEA在报告中预计，明年动力煤价格下滑，然后保持相对平稳直至2021年。

“考虑到气候变化压力持续存在，以及空气污染成为一个严重问题，将影响中国、印度及其他新兴国家的政策，所以对于(煤炭)当前价格能维持多长时间一直抱有合理怀疑，”报告称。

美国和欧洲的煤炭需求将继续下降，到2021年预计分别降至4.75亿吨和3.37亿吨。

美国总统当选人特朗普曾表示，他希望促进美国的煤炭、石油和页岩产业。不过，外界怀疑特朗普上台后煤炭产业是否将出现长期复兴，因为自从2005年页岩气出现以来，电力部门对煤炭的需求一路走低。(完)