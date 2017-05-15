2017年全球煤炭供应过剩规模预计达1600万吨--来宝资源分析师

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透印尼努沙杜瓦5月15日 - 来宝资源(Noble Resources)首席煤炭分析师周一指出，随着生产增加，预计今年全球煤炭市场供应过剩幅度将达到1,600万吨。
“那些准备增产至今年下半年的(生产商)，势必将面临价格压力，”来宝资源煤炭分析部门负责人Rodrigo Echeverri在峇里岛亚洲煤炭运输暨贸易会议上表示。
“这些生产商现在是赚钱的，所以要看生产商怎么用这些钱。如果他们拿去投资自己的生产并扩张--对市场而言这实在不是很好的构想。这几乎笃定会让市场回到2015年那种所有人都陷入困境的局面。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。