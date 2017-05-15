版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 15日 星期一 12:20 BJT

2017年全球煤炭供应过剩规模预计达1600万吨--来宝资源分析师

路透印尼努沙杜瓦5月15日 - 来宝资源(Noble Resources)首席煤炭分析师周一指出，随着生产增加，预计今年全球煤炭市场供应过剩幅度将达到1,600万吨。

“那些准备增产至今年下半年的(生产商)，势必将面临价格压力，”来宝资源煤炭分析部门负责人Rodrigo Echeverri在峇里岛亚洲煤炭运输暨贸易会议上表示。

“这些生产商现在是赚钱的，所以要看生产商怎么用这些钱。如果他们拿去投资自己的生产并扩张--对市场而言这实在不是很好的构想。这几乎笃定会让市场回到2015年那种所有人都陷入困境的局面。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐