2017年全球煤炭供应过剩规模预计达1600万吨--来宝资源分析师

“那些准备增产至今年下半年的(生产商)，势必将面临价格压力，”来宝资源煤炭分析部门负责人Rodrigo Echeverri在峇里岛亚洲煤炭运输暨贸易会议上表示。

“这些生产商现在是赚钱的，所以要看生产商怎么用这些钱。如果他们拿去投资自己的生产并扩张--对市场而言这实在不是很好的构想。这几乎笃定会让市场回到2015年那种所有人都陷入困境的局面。”(完)