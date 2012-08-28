五矿资源认为目前矿业热潮正处於换档阶段（更新版）

(新增更多细节)

* 中国投资迟滞的情况料在年底领导人换届之後结束

* 金属市场底部将至

* 仍有收购机会,不过融资是个问题

路透墨尔本8月28日电---中国矿企五矿资源(1208.HK)周二表示,金属价格大涨的时代已经过去,但预估中国政治领导阶层换届之後,中国的大宗商品活动将会升温.

由於中国经济放慢,引发澳洲矿业热潮降温的疑虑.但五矿资源执行长Andrew Michelmore称成长将会持续,只是过去数年的荣景已无法再现.

"加速向上的情况会永远持续吗?不,我不认为会如此,"他在一场企业餐会中说.

"目前正处於合理的调整,"Michelmore说.他称此为换档.

Michelmore说中国的建设及投资计划暂时处於平静,从而使钢铁和其他金属需求趋於平淡.因为中国目前正等待政治领导阶级换届,而国营事业的人事亦将随之有所改变.

"当你观察现阶段重要的中国数据和情势,你会发现中国有点儿像是处於底部,问题在於它会回升多少."

他补充道,经济增长的关键驱动力仍在,因为中国正试图让6亿人晋升为中产阶级,但欧洲和美国的不确定性冲击了信心.

Michelmore称,"看看中国的基本面,还有它的资本消耗--前方还有一段漫漫长路得走."

Michelmore谈到,矿业价格重挫,因而有一些颇具吸引力的潜在收购目标.

他说,"我认为这带来了机遇.现在的市况更适合并购,但必须要有现金或融资管道来进行,并让收购的对象产生现金流,而且有余裕提供融资."

五矿资源将於周三公布上半年财报,该公司甫於本周获准更名.

五矿资源股价周二上涨1%至3.14港元,超越恒生指数.HSI的0.1%涨幅.(完)

--编译/审校 李婷仪/兰秀娟/王冠中

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