全球消费者信心略有好转 但依然谨慎--尼尔森

路透伦敦10月29日电(记者 Susan Fenton)---尼尔森的一项调查显示，得益於美国经济形势的改善，全球消费者信心指数第三季小幅上升，但经济的不确定将继续限制消费。

尼尔森周一公布的调查结果显示，62%的全球消费者称，他们认为本国经济处於衰退，高於上一季57%的比例。有半数受访者预计衰退还将持续到明年。

69%的受访者表示，他们正改变消费习惯，省更多的钱。

新兴市场的消费者信心指数依然最为强劲，以印度和印尼为首。瑞士的消费者信心指数本季数据远高於前一季，也跻身前十凸显出南北欧之间不断扩大的复苏差距。

泰国、比利时、澳大利亚和挪威的消费者信心指数也有明显增加，而香港、以色列、阿根廷和韩国的信心指数大幅恶化。

在第二季下滑三个点後，尼尔森全球消费者信心指数(Nielsen Global Consumer Confidence Index)第三季上升一个点，达到92，比去年同期高出四个点。

指数低於100说明消费者对经济前景持悲观态度。

尼尔森旗下Cambridge Group的首席经济分析师Venkatesh Bala表示，需要采取进一步的政策行动，提振全球消费者信心。

“当我们在迈入2013年时，为确保经济的健康成长及较低的失业率，这在很大程度上要取决於美国、欧洲和亚洲的决策者。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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