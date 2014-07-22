第二季全球消费者信心上升 逾半数看好来年就业前景--尼尔森

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦7月22日 - 一份调查周二显示，全球逾半数消费者预计未来一年的就业前景良好。
据全球资讯和分析公司尼尔森(Nielsen)公布的调查，这帮助第二季消费者信心升至2007年第一季以来高点。
印度取代印尼成为最乐观的消费者市场，而最悲观则是葡萄牙和斯洛文尼亚。
日本和香港的消费者信心较前季降幅最大。
5月12-30日进行的该调查显示，尼尔森全球消费者信心指数第二季升1点至97，比较接近100的乐观水平。
随着对就业前景的乐观情绪大增，美国消费者在全球乐观榜上排名第八。
“(美国)许多领域都出现了明显的就业增长，这也是积极因素，”尼尔森旗下Cambridge Group的首席分析师Venkatesh Bala称，“不过，工人的实质薪资增长迄今比较疲弱，需要大幅提升，和就业市场其他改善一起，才能有助于消费者支出全面提高。”
按地区来看，亚太地区消费者对就业前景最为乐观，65%的人认为未来一年就业机会良好，高于第一季的64%。
全球来看，56%的受访者乐观看待个人财务状况，高于过去连续三个季度的55%。北美增长最快，63%的受访者对未来一年财务感到安心，高于第一季的59%。
虽然负债累累的欧元区经济体中，消费者信心依旧疲弱，但意大利的数值大幅上升。尼尔森认为这是由于人们对意大利总理伦齐2月组建的新政府充满信心。
希腊、法国和西班牙的消费者信心也在继续缓慢提高。
欧元区之外，随着英国经济表现继续超越欧元区国家，其消费者信心也升至2007年以来高点。
同时，在爆发政治危机和因克里米亚问题而与俄罗斯交恶后，乌克兰消费者信心曾在第一季大降，但第二季有所反弹。
尼尔森调查覆盖60个市场的超过3万名网上消费者。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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