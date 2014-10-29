全球消费者信心改善 印度信心最强--Nielsen调查

路透伦敦10月29日 - Nielsen周三公布的调查显示，美国第三季消费者信心跳升，且全球消费者信心改善，不过人们对就业前景比对个人财务状况的看法更加乐观。

调查显示，印度仍是消费者信心最强的国家，意大利消费者最为悲观。

根据调查结果，全球消费者对经济和就业前景的担忧较第二季减轻，但北美和欧洲消费者对战争和恐怖主义的忧虑升温。

总体来说，欧洲国家最为悲观，因乌克兰冲突、经济增长步履蹒跚和欧元区通缩风险。但英国和德国消费者信心提升。

调查显示，Nielsen全球消费者信心指数在第三季上升1点至98。这项调查是在8月13日至9月5日期间进行的。

该指数自2012年第一季以来一直稳步上升，最新读数进一步逼近表明消费者十分乐观的100。

美国消费者的乐观程度在全球位列第七，他们的信心指数上升了4点至108，因对工作前景的乐观度继续大幅提升。

美国人对个人财务前景的乐观程度也比第二季小幅提升；而欧洲人则更为悲观，反映了欧洲人薪资增长持续低迷的状况。

澳洲消费者信心指数较前季升幅最大，上升了12点；斯洛文尼亚录得9点的升幅位居第二，泰国上升8点。

智利消费者信心指数降幅最大，下降了7点；菲律宾次之，降幅为5点，意大利和乌克兰分别下降4点。

此项Nielsen调查是在网上展开的，受访者包括60个市场的3万名消费者。(完)

(编译 杜明霞/王颖；审校 徐文焰)

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