全球消费者信心下滑 印度人最乐观--尼尔森调查

路透伦敦2月4日 - 尼尔森周一公布的调查显示,去年底全球消费者信心下降,逾60%的受访者称未来12个月并不是消费的好时机.

尼尔森调查发现,2012年第四季消费者信心受美国预算磋商及欧元区危机相关忧虑打压.关于美国预算磋商的担忧现已减轻.

63%的受访者表示,未来12个月不是购买可选及非可选商品的好时机.控制支出的心态在欧洲最明显.

调查显示,亚太地区消费者最乐观,但即便是在该地区,也有59%的受访者称未来12个月不是消费的好时候.

印度连续第二季成为全球最乐观的消费市场,其次是菲律宾、印尼和泰国.

第四季尼尔森全球消费者信心指数下降1点至91,较上年同期上升2点.第三季为上升1点.

该指数低于100表明消费者对前景持悲观态度.调查的58个市场中只有10个市场高于100.

债务问题缠身的欧元区国家的消费者信心最糟糕,尤其是希腊,该国第四季消费者信心较上季大跌.

中国消费者信心微升,挪威是唯一一个排在全球最乐观消费者市场前十名的发达市场.

美国消费者信心在第三季与第四季期间微跌,但就业前景改善.(完)

(编译 王翔琼; 审校 张涛)

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