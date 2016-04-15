全球集装箱运输业2016年处境艰难 今年迄今运价已暴跌78%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透哥本哈根4月15日 - 据能获得上海出口集装箱运价指数的一位消息人士向路透表示，今年亚洲港口至北欧的集装箱运费已暴跌78%，本周再度下滑。
该人士表示，截至周五的一周内，集装箱运费跌6.9%报每20英尺标准箱(TEU)271美元，远低于年初时的1,232美元。
亚洲至北欧是全球最繁忙的运输路线，运费已经连续第二周下滑，外界普遍认为目前的运价对集装箱运输公司而言，不管运输的是平面电视还是运动衣或是其它什么，从亚洲运至北欧都将面临亏损。
在截至周五的一周中，从亚洲到地中海港口的集装箱运费下滑6.6%，运至美国西海岸和东海岸的运费分别下降9.3%和4.8%。
Drewry Maritime Equity Research上周报告写到，“集装箱运输业担心2016年将会十分可怕，全球贸易量出现结构性放缓、运费处于历史低位加上运力增长，整个行业可能亏损60亿美元。”(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。