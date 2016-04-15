全球集装箱运输业2016年处境艰难 今年迄今运价已暴跌78%

路透哥本哈根4月15日 - 据能获得上海出口集装箱运价指数的一位消息人士向路透表示，今年亚洲港口至北欧的集装箱运费已暴跌78%，本周再度下滑。

该人士表示，截至周五的一周内，集装箱运费跌6.9%报每20英尺标准箱(TEU)271美元，远低于年初时的1,232美元。

亚洲至北欧是全球最繁忙的运输路线，运费已经连续第二周下滑，外界普遍认为目前的运价对集装箱运输公司而言，不管运输的是平面电视还是运动衣或是其它什么，从亚洲运至北欧都将面临亏损。

在截至周五的一周中，从亚洲到地中海港口的集装箱运费下滑6.6%，运至美国西海岸和东海岸的运费分别下降9.3%和4.8%。

Drewry Maritime Equity Research上周报告写到，“集装箱运输业担心2016年将会十分可怕，全球贸易量出现结构性放缓、运费处于历史低位加上运力增长，整个行业可能亏损60亿美元。”(完)