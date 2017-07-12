（更正）焦点：玉米库存虽处纪录高点 但价格仍可能因炎炎夏日而火一把

（更正：倒数第三段译文有误，改为“硬红冬麦期货可能是玉米的先兆”，非“硬红冬麦期货可能在玉米之前受到影响”。）

路透芝加哥7月12日 - 虽然全球玉米库存可能达到纪录高位，但需求不断增加使库存的缓冲能力下降，因此一旦炎热干燥的夏季对美国玉米产量造成损害，则可能引发价格进一步上涨。

根据美国农业部(USDA)，衡量库存可以支撑消费多长时间的指标--库存-使用比靠近五年低点，到8月31日止的本作物年度结束时，该指标可能为16%，足以应付两个月左右的消费。

自2013年以来，玉米连年丰收，造成供过于求并使库存水平达到纪录高点，农户不得不露天存放玉米，甚至把玉米堆放在路上。产量连年创新高打压了玉米价格，使种植户背负上债务，并打击了粮食交易商。

但过去五年全球玉米消费--主要用作饲料--增长了22%，2016/17年度达到创纪录的12.14亿吨，使得库存的缓冲能力变得非常薄弱。

虽然南美的产量增长，但整个南欧及部分中国地区出现的炎热天气危及作物，使得美国夏季的情况备受瞩目。

天气预报显示，在玉米关键的授粉期内，美国主要种植区将会是闷热天气。这可能开始影响收成。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货周二收跌1/2美分，报4.14-1/4美元，盘中曾触及4.17-1/4美元，为2016年6月21日以来主力合约的最高位。

美国农业部(USDA)周三发布最新月度作物报告时，预计会将本季玉米产量预估从当前的平均每英亩170.7蒲式耳下调至169.6蒲式耳。如果出现修正，则原因在于春季天气导致作物生长进度较通常推迟。

“各种小问题日积月累，打压了这种作物的收成，”A/C Trading总裁Jim Gerlach说。

**库存突然下降？**

单产预期即便是出现这样小的变动，也可能对库存造成严重影响，因为玉米库存/使用比率的舒适区很窄。目前该比率略低于过去20年均值16.9%。

“如果开始假设(单产预估)比趋势低5-6%，那么美国这里的结转库存就会减少10亿蒲式耳，”Archer Financial Services的农业部门主管Greg Grow说。“而这将在突然之间吸引一些人的注意。”

USDA目前对美国2017/18年度结转库存预估为21.1亿蒲式耳。若在此水平上减少10亿蒲式耳，库存将会降到2016/17年度预估结转库存的区区52%。

分析师称，全球库存创下纪录高位，或许足以避免玉米市场出现2012年的那次大涨，当时乾旱天气导致作物歉收，玉米价格触及每蒲式耳8.29-3/4美元的史上最高位。

2012年7月间玉米期货飙涨26.9%，而当年上半年的大部分时间玉米价格表现疲弱。

但天气方面的担忧可能对价格构成巨大冲击，Archer Financial的Grow指出，硬红冬麦期货可能是玉米的先兆。

小麦很快就丢掉了5月初堪萨斯遭受暴风雪之后的短期涨幅；小麦市场似乎深受全球库存重压，全球库存高企使得对美国小麦出口的需求受到压抑。

但6月和7月美国整个平原地区的乾旱天气，使作物受到不利影响，小麦价格涨至两年高位。(完)