2013年企业资本支出将下滑 且可能持续--标普调查

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透伦敦7月11日 - 标准普尔一项调查显示，与前几年相比，全球企业减少了在开发有助推动未来盈利增长的资产方面的支出，且这股趋势看似将会持续。
报告称，很多企业虽然现金充裕且有必要更换老化的基础设施，但由于对经济复苏信心仍然不高且面临利润率压力，它们在部分项目上有些犹豫。
像矿业和能源这些传统大举投资的行业将出现资本支出回落，料将带动2013年全球资本支出经通胀调整后较上年减少2%，2014年减少5%。
虽然有些企业在宣布资本支出计划后，最近数月股价上涨，但很多投资者仍希望企业以股票回购或发放股息的形式来返还现金。
“标普的调查结果呈现出一种令人担心的全球资本支出趋势，”该机构的企业分析师Gareth Williams在这份年度调查报告中表示。
“能源和材料行业所占的资本支出份额在过去十年间增加了很多，因此目前大宗商品‘超级周期’的淡出，将导致全球资本支出很难取得增长。”
中国最近公布的黯淡贸易数据加剧了这种担忧，中国是全球最大的原材料消费国。
报告称，2013年北美在全球资本支出中所占比重将升至36%，欧洲的比重将从三分之一降至四分之一。不过欧洲最大型能源企业的投资增加，将扶助欧洲地区今年资本支出呈现正增长。
其他地区，新兴市场将“显示资本支出乏力的迹象”，拉美地区2013年的支出增长在整个新兴市场将会最差。亚洲地区也会表现较弱，目前对澳洲2013年支出的预估是下降12%。(完)
(编译 隋芬; 审校 王兴亚)
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