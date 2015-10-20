版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 21日 星期三 05:15 BJT

纽约期市：期棉上涨，因预报得克萨斯州有雨可能损害作物

路透纽约10月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，因预报称得克萨斯州有雨，这可能令世界最主要棉花出口国美国的作物受损，美国棉花目前正处于生长关键阶段。

预报显示美国主要棉花种植州得克萨斯周三和周四有降雨。

交易商称，绝大部分棉花处于盛铃期，此时降雨非常容易损害作物。

上述因素扶助提振期棉价格，尽管对需求的担忧持续，且在64美分关键位附近加工商买盘疲软。

ICE-12月期棉合约 收盘上涨0.54美分，或0.9%，结算价报每磅63.78美分。

美元指数下跌0.07%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨0.35%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐