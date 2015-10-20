纽约期市：期棉上涨，因预报得克萨斯州有雨可能损害作物

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透纽约10月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，因预报称得克萨斯州有雨，这可能令世界最主要棉花出口国美国的作物受损，美国棉花目前正处于生长关键阶段。
预报显示美国主要棉花种植州得克萨斯周三和周四有降雨。
交易商称，绝大部分棉花处于盛铃期，此时降雨非常容易损害作物。
上述因素扶助提振期棉价格，尽管对需求的担忧持续，且在64美分关键位附近加工商买盘疲软。
ICE-12月期棉合约 收盘上涨0.54美分，或0.9%，结算价报每磅63.78美分。
美元指数下跌0.07%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨0.35%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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