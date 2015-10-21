纽约期市：期棉上涨，因预报得克萨斯州有雨可能损害作物

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，因预报称得克萨斯州有雨，这可能令世界最大棉花出口国美国的作物受损。
预报显示美国主要棉花种植州得克萨斯周三晚和周四有降雨。
“德州西部可能降雨，对作物造成伤害，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville表示。
交易商称，绝大部分棉花处于盛铃期，此时降雨非常容易损害作物。
ICE-12月期棉合约 收盘上涨0.45美分，或0.7%，结算价报每磅64.23美分，盘中在63.55-64.66之间交投。
期货市场总成交量增加16,490口，至29,631口。数据显示，之前一个交易日未平仓合约增加764口，至193,661口。
美元指数 升0.13%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下挫0.93%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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