纽约期市：期棉大跌，因出口销售疲弱和降雨对作物影响有限

路透纽约10月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得逾一个月来最大单日跌幅，因疲弱的出口销售报告加重了市场对需求的担忧。交易商称，德克萨斯州最近的降雨对作物的损害可能不像一些人担心的那么严重。

美国上周出口销售2015/16作物年陆地棉9.69万包，主要为向墨西哥的出口，没有向主要消费国中国的出口，因中国最近的政策变化限制了棉花进口。

“出口疲弱，”MCM经纪商Jobe Moss称，“市场还没有遭遇的问题是中国不再购买。”

Moss还称，美国主要产区德克萨斯州西部的降雨可能损害作物质量，但暴雨没有大到严重影响作物产量。对降雨天气的担忧已经带动过去两天棉花价格反弹，周三价格触及近两个月高点。

美元的大幅走高对棉花价格造成压力，Moss称。美元走强令棉花等以美元交易的商品承压，因其他货币持有者将不得不以更贵的价格购买棉花。

ICE-12月期棉合约 收盘下跌1.71美分，或2.7%，结算价报每磅62.52美分，盘中在62.37-64.69之间交投。

美元指数 升1.34%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 涨0.04%。

交投最活跃合约相对强弱指标下跌至50.806(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)