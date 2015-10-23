纽约期市：期棉小涨，因预报称棉花种植带将迎来降雨

路透纽约10月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小涨，因天气预报称，部分美国棉花种植区未来一周将迎来降雨，这可能干扰收割活动，但本周收跌，因对美国最大棉花种植州得州天气状况的担忧消退。

“这是我们不喜欢这些晚熟作物的原因，”Risk Analytics的独立棉花交易员兼分析师Louis Rose指出，今年的作物生长延迟使棉花更容易受到天气问题的影响。

ICE-12月期棉 收涨0.24美分，或0.4%，报每磅62.76美分，盘中交易区间在62.42-63.07美分。

美元指数 上扬0.77%。汤森路透核心商CRB指数 跌0.97%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)