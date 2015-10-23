纽约期市：期棉小涨，因预报称棉花种植带将迎来降雨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五小涨，因天气预报称，部分美国棉花种植区未来一周将迎来降雨，这可能干扰收割活动，但本周收跌，因对美国最大棉花种植州得州天气状况的担忧消退。
“这是我们不喜欢这些晚熟作物的原因，”Risk Analytics的独立棉花交易员兼分析师Louis Rose指出，今年的作物生长延迟使棉花更容易受到天气问题的影响。
ICE-12月期棉 收涨0.24美分，或0.4%，报每磅62.76美分，盘中交易区间在62.42-63.07美分。
美元指数 上扬0.77%。汤森路透核心商CRB指数 跌0.97%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。