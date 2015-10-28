纽约期市：期棉缩量上扬，因种植区降雨继续

路透纽约10月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三缩量上扬，因棉花种植区降雨继续，另外，在一行业活动和周四发布周度出口销售报告前市场人士不愿建立头寸。

今日期棉的波动区间在昨日区间内，价格仍陷于过去几个月的狭窄区间内。

“市场在这一区间内感到很舒服，”INTL FCStone风险管理顾问Anestis Aramptazis说。他指出，在国际棉花协会本周末开会前很多市场人士将避免采取“大的行动”。

美国棉花种植带部分地区的降雨持续，可能会干扰收割活动，或损害作物质量。不过Aramptazis指出，成交清淡，反应交易商的担心有限。今日只有9,437口12月期棉成交，为本月第二低水平。

ICE-12月期棉 收涨0.33美分，或0.5%，报每磅62.67美分。盘中交易区间为62.20-62.90美分。

美元指数 上扬0.91%。汤森路透核心商品CRB指数 攀升1.95%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)