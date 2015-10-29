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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:19 BJT

纽约期市：期棉走低，因出口销售下降表明需求疲弱　

路透纽约10月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四缩量下跌，因贸易行称实货需求仍然疲弱，且市场人士正在等待美国棉花种植带近期降雨对收割进度产生影响的明确信息。

“出口销售数据表明需求不振，”Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn表示，他还补充说，市场正在消化近期美国棉花种植区的降雨对作物造成的影响。

ICE-12月期棉 收跌0.35美分，或0.6%，报每磅62.32美分。盘中交易区间为62.16-62.92美分。

美国最新一周销售2015/16作物年度陆地棉共计7.61万包，较之前一周减少22%，较过去四周均值低38%。连续第二周缺失来自最大棉花消费国中国的买盘。

美元指数 跌0.52%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.47%。(完)

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