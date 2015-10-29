纽约期市：期棉走低，因出口销售下降表明需求疲弱　

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透纽约10月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四缩量下跌，因贸易行称实货需求仍然疲弱，且市场人士正在等待美国棉花种植带近期降雨对收割进度产生影响的明确信息。
“出口销售数据表明需求不振，”Carolinas Cotton Growers Cooperative的总裁兼执行长Michael Quinn表示，他还补充说，市场正在消化近期美国棉花种植区的降雨对作物造成的影响。
ICE-12月期棉 收跌0.35美分，或0.6%，报每磅62.32美分。盘中交易区间为62.16-62.92美分。
美国最新一周销售2015/16作物年度陆地棉共计7.61万包，较之前一周减少22%，较过去四周均值低38%。连续第二周缺失来自最大棉花消费国中国的买盘。
美元指数 跌0.52%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.47%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。