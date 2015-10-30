纽约期市：期棉上涨，因德克萨斯州产区预告有雨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五录得两周半来最大涨幅，因美国棉花主要产区西德克萨斯的降雨被认为可能损害作物质量，下周预告将有更多降雨，引发对产量下降的担忧。
“从上周开始几乎一直下雨，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“还有很高比例的棉花在田地里。”
下周一开始，洲际交易所的新全球棉花合约<0#WCT:>将开始交易，新合约允许海外种植的棉花进行交易，预计最初的交易来自于商行和生产商，随后投机商和最终用户将进场。
ICE-12月期棉 收涨1美分，或1.6%，报每磅63.32美分，录得10月13日来的最大单日涨幅，盘中交易区间为62.36-63.44美分。
该合约本周涨0.9%，本月涨4.8%，自6月来第一次出现月度上涨。
美元指数 跌0.36%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 涨0.75%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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