纽约期市：期棉上涨，因德克萨斯州产区预告有雨

路透纽约10月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五录得两周半来最大涨幅，因美国棉花主要产区西德克萨斯的降雨被认为可能损害作物质量，下周预告将有更多降雨，引发对产量下降的担忧。

“从上周开始几乎一直下雨，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“还有很高比例的棉花在田地里。”

下周一开始，洲际交易所的新全球棉花合约<0#WCT:>将开始交易，新合约允许海外种植的棉花进行交易，预计最初的交易来自于商行和生产商，随后投机商和最终用户将进场。

ICE-12月期棉 收涨1美分，或1.6%，报每磅63.32美分，录得10月13日来的最大单日涨幅，盘中交易区间为62.36-63.44美分。

该合约本周涨0.9%，本月涨4.8%，自6月来第一次出现月度上涨。

美元指数 跌0.36%。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 涨0.75%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)